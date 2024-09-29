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الرياضة

جيرونا يواصل «البداية المخيبة»

جيرونا يواصل «البداية المخيبة»
29 سبتمبر 2024 19:21

مدريد (أ ف ب)

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واصل جيرونا، ثالث الموسم الماضي، بدايته المخيبة، وفشل في تحقيق الفوز لمباراة خامسة توالياً على الصعيدين المحلي والقاري، وذلك بتعادله مع مضيفه سلتا فيجو 1-1، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ودخل الفريق الكاتالوني المباراة على خلفية ثلاث هزائم، بينها ضد باريس سان جيرمان الفرنسي (0-1) في دوري أبطال أوروبا، وتعادل في مبارياته الأربع الأخيرة.
واعتقد رجال المدرب ميتشل أنهم سيعودون من ملعب سلتا فيجو بفوزهم الثالث للموسم، بعدما دخلوا الدقائق العشر الأخيرة، وهم في المقدمة، بهدف سجله الفنزويلي يانجيل هيريرا في الدقيقة 38، لكن المخضرم إياجو أسباس «37 عاماً» قال كلمته وجنّب فريقه الهزيمة الرابعة للموسم، بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 81.
وبذلك وقبل استضافته لفينورد الهولندي الأربعاء في الجولة الثانية من مسابقة دوري الأبطال بحلتها الجديدة، يجد جيرونا نفسه قابعاً في المركز الثاني عشر بتسع نقاط، وقد يتراجع أكثر بحسب نتائج الفرق التي خلفه، فيما بات رصيد سلتا فيجو 10 نقاط.

الدوري الإسباني
الليجا
جيرونا
سيلتا فيجو
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
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