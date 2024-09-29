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الرياضة

«ذئاب روما» يواصل الصحوة في إيطاليا

«ذئاب روما» يواصل الصحوة في إيطاليا
29 سبتمبر 2024 19:44

 
روما (د ب أ)

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حقق روما فوزه الثاني على التوالي، ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على ضيفه فينزيا 2-1، ضمن الجولة السادسة من البطولة.
ورفع روما، الذي حقق فوزه الأول الجولة الماضية على حساب أودينيزي، رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد فينزيا عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر.
وتقدم فينزيا في الدقيقة 44 عن طريق جويل بوهانابلو، قبل أن يدرك روما التعادل في الدقيقة 74 عبر بريان كريستانتي، وفي الدقيقة 83 سجل نيكولو بيسيلي الهدف الثاني لروما.
ومثلما فعل روما، حقق كومو فوزه الثاني على التوالي على حساب فيرونا 3-2، وتقدم كومو في الدقيقة 43، عن طريق باتريك كوتروني، قبل أن يدرك فيرونا التعادل عبر داركو لازوفيتش في الدقيقة 53 من ضربة جزاء.
وفي الدقيقة 72 سجل كوتروني الهدف الثاني له ولكومو، فيما أضاف أندريا بيلوتي الهدف الثالث في الدقيقة 89، وسجل فيرونا هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني عن طريق ماتياس لامبوردي.
وعانى فيرونا من نقص في صفوفه بعد طرد لاعبه توماس سوسلوف في الدقيقة 64 .
رفع كومو، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة في الجولة الماضية على حساب أتالانتا، رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد فيرونا عند ست نقاط في المركز الرابع عشر.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
روما
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