مرموش يتفوق على كين في «سباق الهدافين»

برلين (د ب أ)



واصل النجم الدولي المصري عمر مرموش توهجه، مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، بعدما قاده للتقدم إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

وأحرز مرموش هدفين وصنع مثلهما لزملائه، ليقود فرانكفورت لتحقيق انتصار مثير 4-2 على مضيفه هولشتاين كييل، في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وافتتح مرموش التسجيل لفرانكفورت في الدقيقة 25، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، لكن سرعان ما تعادل الياباني شوتو ماشينو لكييل في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1- 1 بين الفريقين.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أضاف الكرواتي إيجور ماتانوفيتش الهدف الثاني لفرانكفورت من صناعة مرموش في الدقيقة 47، لكن ماشينو تعادل من جديد لكييل في الدقيقة 50.

لم يهنأ أصحاب الأرض بهدف التعادل كثيرا، بعدما سجل مرموش الهدف الثالث لفرانكفورت، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 65، ورفع مرموش رصيده في البطولة إلى 6 أهداف في البطولة هذا الموسم، متفوقاً بفارق هدف على أقرب ملاحقيه الإنجليزي المخضرم هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ.

وأضاف البرازيل لوكاس سيلفا الهدف الرابع لفرانكفورت من صناعة مرموش أيضاً في الدقيقة 74، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للفريق الضيف.

وارتفع رصيد فرانكفورت، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، إلى 12 نقطة، في المركز الثاني بفارق نقطة خلف بايرن ميونيخ «المتصدر».

في المقابل، توقف رصيد هولشتاين كييل، عند نقطة واحدة، ليظل قابعاً في قاع الترتيب.