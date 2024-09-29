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الرياضة

أستون فيلا يرفض «مزاحمة» ليفربول!

أستون فيلا يرفض «مزاحمة» ليفربول!
29 سبتمبر 2024 20:33

 
لندن (أ ف ب)

 

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أضاع أستون فيلا فرصة مشاركة الصدارة مع ليفربول، بتعادله مع مضيفه إيبسويتش 2-2، في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
سجّل مورجان روجرز (15) وأولي واتكينز (32) هدفي فيلا، بعدما افتتح ليام ديلاب التسجيل لأصحاب الأرض (8)، قبل أن يعادل النتيجة أيضاً (72).
ورفع فيلا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، بعدما كان قادراً على الصعود إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ليفربول المتصدر.
في المقابل، تعادل إيبسويتش للمرة الرابعة توالياً من دون أن يتمكن من تحقيق أي فوز حتى الآن، رافعاً رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس عشر.
افتتح ديلاب التسجيل بتسديدة قوية من داخل المنطقة، إثر عرضية من جاك كلارك (8).
وعادل روجرز بتسديدة مماثلة، بعدما وصلته الكرة أولاً بالخطأ من الدفاع داخل المنطقة، مررها إلى واتكينز الذي أعادها له وأطلقها في الشباك (15).
وتمكّن الدولي واتكينز من إهداء فريقه التقدّم برأسية متابعاً عرضية من الجامايكي ليون بايلي على الجهة اليمنى (32).
وأدرك لياب مهاجم مانشستر سيتي السابق، التعادل بمجهود فردي وتسديدة من الجهة اليسرى (73).
وبات لياب أول لاعب من لإيبسويتش يسجّل هدفين في مباراة واحدة ضمن الدوري الممتاز منذ ماركوس بينت في 2002، وأصغر لاعب يفعل ذلك أيضاً للنادي (21 عاما و234 يوماً)، وفقا لـ«أوبتا» للإحصاءات.
وكاد إيبسويتش أن يحقق المفاجأة بهجمات مرتدة في الدقائق الأخيرة وخاصة عبر تسديدة من الأيرلندي جاك تايلور لكن الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس تصدى لتسديدته التي أطلقها من على مشارف المنطقة (92).

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