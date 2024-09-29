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الرياضة

هاميلتون يعترف بالمعاناة في «الصحة العقلية»!

هاميلتون يعترف بالمعاناة في «الصحة العقلية»!
29 سبتمبر 2024 20:41

 
لندن (د ب أ)

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كشف لويس هاميلتون السائق البريطاني في مسابقات «الفورمولا-1» أنه عانى من مشاكل الصحة العقلية طوال معظم حياته بسبب التنمر في المدرسة وضغوط المشاركة في السباقات.
وقال بطل العالم 7 مرات في فئة السائقين ضمن سباقات سيارات «الفورمولا-1» أنه عانى من الاكتئاب منذ سنوات مراهقته.
وعانى هاميلتون، الذي ولد لأبوين من أعراق مختلطة، من العنصرية عندما كان طفلاً نشأ بمدينة ستيفنيدج الإنجليزية.
وصرح هاميلتون لصحيفة (صنداي تايمز) البريطانية: «عندما كنت في العشرينيات من عمري، مررت ببعض المراحل الصعبة حقاً، لقد عانيت من مشاكل الصحة الذهنية طوال حياتي».
وأضاف هاميلتون «لقد أصبت بالاكتئاب، منذ سن مبكرة للغاية، عندما كنت في الثالثة عشرة من عمري، أعتقد أنه كان بسبب ضغط السباقات والكفاح في المدرسة والتنمر، لم يكن لدي أحد لكي أتحدث معه».
وبعد فترة من البحث عن الذات وسط جائحة فيروس كورونا عام 2020، بدأ هاميلتون في الاستيقاظ في الساعة 5 صباحاً للتأمل قبل الذهاب للركض.
وأوضح هاميلتون في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «كنت أعاني في البداية من أجل تهدئة عقلي، لكنها طريقة رائعة حقاً للتواصل مع نفسي ومشاعري الداخلية وفهم ما يمكنني القيام به».
ويحتل هاميلتون «39 عاماً» المركز السادس في الترتيب العام لفئة السائقين حالياً ببطولة العالم، بعدما حقق فوزين فقط في سباق الجائزة الكبرى خلال الموسم الجاري.
من المقرر أن ينتقل هاميلتون إلى فيراري في نهاية الموسم الحالي بعد 12 عاماً قضاها مع فريق مرسيدس.

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