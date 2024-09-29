كيميتش: لا أعرف بديل تير شتيجن لعدم فهمي في «الحراسة»!



ميونيخ (د ب أ)



لا يرغب جوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم «الماكينات»، في أن يحدد من يجب أن يحل محل مارك أندريه تير شتيجن المصاب في حراسة الفريق في المباريات المقبلة.

ويعتبر تير شتيجن، حارس برشلونة، هو الخيار الأول لحراسة عرين المنتخب الألماني، بعد اعتزال مانويل نوير دولياً، لكنه سيغيب عن الملاعب عدة أشهر، بسبب إصابته بتمزق وتر الرضفة بركبته اليمنى. وقال كيميتش، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، لشبكة (بي آر) التلفزيونية «من الصعب للغاية الحكم على ذلك الآن».

وأضاف كيميتش «سأكون صريحاً تماماً، لا أعرف ما يكفي عن مركز حراسة المرمى، لا يمكنني تقييم الأمر بما فيه الكفاية، بالطبع سنفتقد مارك كثيراً».

ومن المقرر أن يعلن يوليان ناجلسمان، مدرب الماكينات، يوم الخميس القادم، قائمة الفريق لمباراتيه المقبلتين ببطولة دوري الأمم الأوروبية أمام منتخبي البوسنة والهرسك وهولندا.

كان أوليفر باومان وألكسندر نوبل بديلين لتير شتيجن في مباراتي المنتخب الألماني الأخيرتين خلال روزنامة المباريات الدولية في سبتمبر الجاري لكنهما لم يلعبا أي مباراة دولية.

لم يتم اختيار بيرند لينو، حارس مرمى فولهام الإنجليزي، خلال روزنامة المباريات الدولية الأخيرة، بسبب الإصابة التي تعافى منها الآن، علماً بأنه خاض 9 مباريات دولية مع المنتخب الألماني، تماماً مثل كيفن تراب، حارس آينتراخت فرانكفورت الألماني، المصاب حالياً.