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الرياضة

«النيران الصديقة» تنقذ إشبيلية أمام بلباو

«النيران الصديقة» تنقذ إشبيلية أمام بلباو
29 سبتمبر 2024 20:59

 
مدريد (د ب أ)

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انتزع إشبيلية نقطة ثمينة بالتعادل مع مضيفه أتلتيك بلباو 1-1، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم بلباو بهدف ميكيل جاوريجيزار، بعد مرور 36 دقيقة، ولكن الفريق الباسكي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد حارس مرماه جولين أجيريزابالا في الدقيقة 82، واضطر إرنستو فالفيردي مدرب بيلباو للدفع بحارس المرمى البديل أليخاندرو باديا في الدقائق الأخيرة. واستغل إشبيلية الفرصة، واستفاد من هدف ذاتي سجله الحارس البديل باديا بالخطأ في مرماه، بعدما اصطدمت كرة مرتدة من العارضة بجسده قبل أن تدخل الشباك.
ورفع بلباو رصيده بهذا التعادل إلى 14 نقطة، ليبقى في المركز الرابع، أما إشبيلية واصل صحوته بفوز وتعادلين في آخر ثلاث جولات، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر.

الدوري الإسباني
الليجا
إشبيلية
أتلتيك بلباو
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