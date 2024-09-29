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الرياضة

مرموش: أستمتع بإحراز وصناعة الأهداف

مرموش: أستمتع بإحراز وصناعة الأهداف
29 سبتمبر 2024 21:02

 
برلين (د ب أ)

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أبدى الجناح الدولي المصري عمر مرموش، سعادته بقيادة فريقه لوصافة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا). وواصل مرموش توهجه مع فريقه، بعدما أحرز هدفين وصنع مثلهما لزملائه، ليقود فرانكفورت لتحقيق انتصار مثير 4-2 على مضيفه هولشتاين كييل، في المرحلة الخامسة للمسابقة.
وقال مرموش عقب المباراة لمجموعة قنوات (دي أيه زد إن) الإعلامية الألمانية «من الممتع للغاية اللعب مع الفريق ومساعدتهم بأهدافي وتمريراتي الحاسمة، نحن سعداء بالنقاط الثلاث».
وارتفع رصيد فرانكفورت، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، إلى 12 نقطة، في المركز الثاني بفارق نقطة خلف بايرن ميونيخ (المتصدر).
ومن المقرر أن يلتقي آينتراخت فرانكفورت بملعبه مع بايرن ميونيخ، يوم الأحد القادم، في قمة مباريات المرحلة السادسة للمسابقة، لكن سيتعين عليه أولاً مواجهة مضيفه بشكتاش التركي يوم الخميس في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي، حيث يسعى الفريق لتحقيق انتصاره الأول في المسابقة القارية، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 3-3 مع ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، الأسبوع الماضي.
وصرح مرموش «حصلنا على الكثير من الثقة قبل المباراة الهامة أمام بشكتاش ثم سنمضي قدماً أمام بايرن».
من جانبه، قال دينو توبمولر، مدرب فرانكفورت «لقد أظهر اللاعبون مرونة واستجابة جيدة بعد مباراة بلزن، وهذا يجعلني فخوراً بهم».

 

الدوري الألماني
أينتراخت فرانكفورت
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
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