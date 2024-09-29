ليفركوزن وبايرن ميونيخ.. «حالة رضا»



ميونيخ (د ب أ)



تسود حالة من الرضا بين فريقي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، وباير ليفركوزن، حامل اللقب، بعد تعادلهما 1-1 في أول مواجهة مباشرة بينهما هذا الموسم.

وفقد بايرن ميونيخ أول نقاطه في الموسم، لكن هناك سعادة واضحة بأداء الفريق القوي، وهدف التعادل الرائع الذي سجله ألكسندر بافلوفيتش، بعدما تقدم ليفركوزن بهدف روبرت أندريتش ليفركوزن في الدقيقة31.

وجمع اللقاء بين أقوى خطي هجوم، ولكن ليفركوزن ركز جهده الأكبر على المهام الدفاعية لتأمين مرماه، بعدما استقبل 9 أهداف في أول 4 جولات ببطولة الدوري هذا الموسم.

واخترق بايرن ميونيخ منطقة جزاء منافسه مرات قليلة، وصادفه سوء حظ شديد، حيث سدد سيرج جابري مرتين في القائم والعارضة في أوائل الشوط الثاني.

قال هاري كين مهاجم بايرن «إذا واصلنا بالإيقاع نفسه، يكون من الصعب إيقافنا».

وأشاد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ لشؤون الرياضة، بأداء الفريق والمدرب الجديد فينسنت كومباني.

وقال إيبرل «لقد حددنا الطريقة التي نريد أن نلعب بها، وسعينا لتحقيق الفوز، لكن افتقرنا التركيز في اللمسة الأخيرة لإنهاء الهجمات، لقد تعادلنا ولكن مستوانا كان رائعاً للغاية».

وأضاف «كومباني لا يفرق بين مباراة وأخرى، بل يستعد لكل مباراة بالطريقة نفسها، سواء أمام ليفركوزن أو كيل، ونريد الفوز بكل مباراة». من جانبه، قال كومباني: «سارت المباراة بالطريقة التي كنا نريدها، ويبقى الأهم أن نواصل بالطريقة نفسها، ونثق أننا سنحقق بها الفوز في العديد من المباريات، لقد ضغطنا بشكل جيد، ودافعنا بشكل مميز وصنعنا الفرص».

وتابع المدرب البلجيكي «قدم ليفركوزن أداءً دفاعياً جيداً للغاية، كانت مباراة رائعة، ولكن هناك أمور بحاجة لتحسين، لأنه من المؤسف أننا لم نحقق الفوز، بعدما أتيحت لنا العديد من الفرص».

وقال إيبرل إن أسلوب كومباني في الضغط العالي يبقى مخاطرة في بعض الأحيان، لكنه حذر أيضاً من أن الموسم ما زال في بدايته. وأوضح أيضاً «الفترة الحاسمة في الدوري الألماني وفي المسابقات الأخرى تكون في مارس وأبريل ومايو».

وقال بافلوفيتش «حالة الفريق جيدة في الفترة الحالية، وسنعمل بكل جدية وسنحاول أن نواصل التقدم».

أما الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، قال إن بايرن أقوى كثيراً هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي الذي أنهاه الفريق البافاري، محتلاً المركز الخامس، مبتعداً بفارق 25 نقطة عن ليفركوزن الذي توج باللقب من دون هزيمة.

وأضاف ألونسو «بايرن يؤدي بطاقة قوية، وكنا مستعدين للدفاع والمعاناة، وكان يجب أن نؤدي بانضباط شديد أمامهم، لقد واجهنا بعض المشاكل، ولكن كان مهماً أن نؤدي بتركيز شديد طوال المباراة». وأضاف أندريتش «بايرن ميونيخ جيد للغاية في الوقت الحالي، واللعب في أليانز أرينا لا يبقى سهلاً، لقد دافعنا بقوة ولم نسمح لهم باختراق منطقة الجزاء، لم نقدم أفضل أداء بالكرة، وكنا نتطلع للمزيد».

ولم يترك نجما منتخب ألمانيا جمال موسيالا من بايرن وفلوريان فيرتز من باير ليفركوزن بصمة تغير مسار المباراة، بينما يسعيان إلى تحقيق فوزين من مباراتين في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع عندما يلعب بايرن ميونيخ ضد أستون فيلا وليفركوزن ضد ميلان.