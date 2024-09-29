ألكاراز يتألق تحت «السقف المغلق» في بكين



بكين (أ ف ب)



بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز المصنّف ثالثاً عالمياً الدور ربع النهائي من دورة بكين للتنس (500 نقطة) في 56 دقيقة فقط، بعد تفوّقه على الهولندي تالون خريكسبور 6-1 و6-2.

وكانت الأمطار في بكين قد أدّت إلى تأجيل العديد من المباريات، قبل أن يتمكن ألكاراز تحت سقف مغلق من حجز مكانه في دور الثمانية بكل سهولة.

ويواجه ألكاراز، الفائز بأربع بطولات كبرى، في الدور المقبل الروسي كارن خاتشانوف الفائز بصعوبة على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 7-6 و7-6.

قال الإسباني «أريد الاستمرار فقط ومواصلة تحقيق المزيد والمزيد من الانتصارات».

وأضاف «أشعر الآن أنني جاهز، أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر أن مستواي في التنس قد عاد مجدداً».

وفي مباراة أخرى، خرج الإيطالي لورنتسو موزيتي على نحو مفاجئ على يد الصيني يونشاوكيتي بو 6-2 و6-4.

وعند السيدات في الدورة المصنفة بين دورات الألف نقطة، بلغت الأميركية جيسيكا بيجولا وصيفة بطلة فلاشينج ميدوز الدور ثمن النهائي بصعوبة على حساب الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-7 و6-1 و6-2.

وضربت بيجولا موعداً في الدور المقبل مع الإسبانية باولا بادوسا.

وجاءت المجموعة الأولى نارية بامتياز، وتمكنت الروسية المصنّفة 39 من حسمها بعد شوط كسر التعادل 11-9.

ردّت بيجولا بقوة في المجموعة الثانية، وحافظت من هناك على ثباتها لتحسم فوزها.

وتبحث بيجولا (30 عاماً) عن لقبها السابع في دورات «دبليو تي ايه».

وكانت بادوسا التاسعة عشرة قد حجزت مكانها في الدور المقبل بفوزها الصريح على السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا 7-5، 7-5.

بدورها، بلغت الأميركية كوكو جوف السادسة الدور عينه، بفوزها على البريطانية كايتي بولتر 7-5، 6-2.

وحسمت جوف المباراة في ساعة و25 دقيقة، حيث كسرت إرسال منافستها أربع مرات وخسرت إرسالاً واحداً في المجموعتين.

ستلعب مباراتها المقبلة مع مواطنتها كايتي فولينتس أو اليابانية ناومي أوساكا.

وحققت الصينية تشانج شواي المشاركة ببطاقة دعوة مفاجأة من العيار الثقيل ببلوغ الدور المقبل على حساب البلجيكية جريت مينن 6-2، 6-3.

ولم يسبق لابنة الـ35 عاماً أن فازت بمباراة في الفردي منذ أكثر من 600 يوم قبل وصولها إلى دورة بكين.

قارنت الصينية نفسها ممازحة بالأسطورة الإسباني رافايل نادال حين يلعب في رولان جاروس الفرنسية، بطولته المفضلة.

قالت ضاحكة «حين أكون على أرض الملعب أشعر وكأنني رافايل نادال على ملعب فيليب شاترييه».

وصُنِفت البيلاروسية أرينا سابالينكا التي هزمت بيجولا 7-5 و7-5 في فلاشينج ميدوز مطلع هذا الشهر لتتوّج بلقبها الكبير الثالث، أولى في بكين بعد قرار البولندية إيجا شفيونتيك، الأولى عالمياً، عدم المشاركة «لأسباب شخصية».