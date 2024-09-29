سيلا في المستشفى منذ «الانهيار»

لندنر (د ب أ)



أكد نادي دندي أن لاعبه مو سيلا لا يزال في المستشفى، بعد سقوطه في غرفة تبديل الملابس خلال الاستراحة، بعد الشوط الأول من مباراة الفريق أمام أبردين ببطولة الدوري الأسكتلندي لكرة القدم.

وشارك سيلا بشكل طبيعي مع فريقه، خلال النصف الأول من المباراة، قبل أن يتم نقله لمستشفى ناينويلز، بمدينة دندي، عقب انهياره خلال الاستراحة بين الشوطين.

وأصدر نادي دندي تحديثاً، عن حالة سيلا «30 عاماً»، الذي كان مستجيباً للعلاج بعد نقله للمستشفى، لكنه سيمكث هناك فترة من الوقت ليخضع لمزيد من الفحوصات.

وكتب النادي الأسكتلندي على حسابه بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي «يرغب دندي في تقديم تحديث قصير عن حالة مو سيلا، بعد أن شعر بالتعب في غرفة الملابس.

وتلقى اللاعب الرعاية بسرعة من جانب الفريق الطبي للفريق والمسعفين.

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «تم نقل مو سيلا إلى قسم الحوادث والطوارئ في مستشفى ناينويلز وفي هذه المرحلة كان متجاوباً ويتحدث مع من حوله».

وتابع «بعد التقييم الأولي، تم إدخال اللاعب لإجراء مزيداً من الفحوصات وهو لا يزال حاليا في مستشفى ناينويلز».

واختتم دندي بيانه «سيقدم النادي تحديثاً آخر في الوقت المناسب».

من جانبه، صرح توني دوكرتي، مدرب دندي، بعد المباراة: «إنه يستجيب في الوقت الحالي، لم يكن من الجيد أن نراه، لقد سقط مو في فترة الراحة».

وأشار دوكرتي «لقد شارك الطاقم الطبي في علاجه، وكان ينبغي علينا إخراج اللاعبين من هناك، إنه يستجيب الآن للعلاج، ويتواجد في المستشفى الآن، سنحتاج فقط لتقييم حالته ومعرفة حالته».