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الرياضة

ألمانيا تجمع أبطال «مونديال 2014»

ألمانيا تجمع أبطال «مونديال 2014»
29 سبتمبر 2024 21:43


برلين (د ب أ)

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قال بيندكيت هوفيديس، مدافع المنتخب الألماني السابق، إن لاعبي الفريق الفائز بلقب كأس العالم، 2014 التقوا معاً لقضاء عدة أيام في جنوب تيرول بإيطاليا.
وقال المدافع السابق للفريق إن اللقاء كان بمثابة احتفال عائلي رائع في منتجع فاخر.
كما أحضر بعض اللاعبين السابقين للمنتخب الألماني أطفالهم معهم. وكان الثنائي توماس مولر ومانويل نوير من بين اللاعبين الفائزين بلقب 2014 والذين غابوا عن ذلك الاحتفال بسبب مشاركتهم في مباراة بالدوري الألماني بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن، والذي انتهى بالتعادل 1-1.
وقال أوليفير بيرهوف، المدير السابق للاتحاد الألماني: «كان ذلك رائعاً أن تجمع جميع اللاعبين الفائزين بكأس العالم إلى جنوب تيرول، لكن من الرائع أيضاً أن بعض منهم لا زال يلعب».
ووجه يواخيم لوف، مدرب المنتخب الفائز بكأس العالم في البرازيل رسالة للمدير الفني الحالي للمنتخب الألماني، جوليان ناجلسمان قال فيها: «أتمنى له أجواء رائعة مثل التي هنا في جنوب تيرول في استعداداته المستقبلية».
وكان المنتخب الألماني قد توج بلقب كأس العالم 2014، بعدما فاز في المباراة النهائية على نظيره الأرجنتيني بهدف في البطولة التي أقيمت في البرازيل وشهدت تحقيق الألمان اللقب للمرة الرابعة في تاريخهم بعد نسخ 1954 و1974 و1990.

كأس العالم
ألمانيا
الأرجنتين
إيطاليا
توماس مولر
مانويل نوير
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