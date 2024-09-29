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الرياضة

توتنهام يقسو على مانشستر يونايتد والجماهير غاضبة!

توتنهام يقسو على مانشستر يونايتد والجماهير غاضبة!
29 سبتمبر 2024 21:46

 
مانشستر (رويترز)

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سجل برينان جونسون وديان كولوسيفسكي «ثنائي» توتنهام هوتسبير هدفين في أول ثلاث دقائق من كل شوط، ليقودا فريقهما للفوز 3-صفر على مانشستر يونايتد في عقر داره بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وصعد توتنهام بقيادة المدرب أنجي بوستيكوجلو إلى المركز الثامن في الترتيب برصيد عشر نقاط من ست مباريات، بينما يحتل اليونايتد، الذي يواجه ضغوطاً هائلة وشهد طرد قائده برونو فرنانديز في الدقيقة 42 بسبب تدخل عنيف على جيمس ماديسون، المركز 12 برصيد سبع نقاط.
وضع جونسون توتنهام في المقدمة في الدقيقة الثالثة بعد انطلاقة رائعة من المدافع ميكي فان دي فين من وسط ملعب توتنهام ليتوغل في منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية سددها جونسون في الشباك.
وأضاف كولوسيفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 47 بحركة بهلوانية من داخل المنطقة بعد عمل رائع من جونسون الذي انطلق من الجهة اليمنى ليرسل له عرضية رائعة.
وأكمل دومينيك سولانكي ثلاثية توتنهام في الدقيقة 77 من مسافة قريبة بعد كرة عرضية لداخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية ليغادر المئات من جماهير يونايتد الملعب في حالة من الغضب الشديد قبل نهاية المباراة.

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