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الرياضة

الوصل يتمسك بنغمة الانتصارات في «النخبة» أمام الأهلي

الوصل يتمسك بنغمة الانتصارات في «النخبة» أمام الأهلي
30 سبتمبر 2024 01:44

معتز الشامي (أبوظبي)

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يلتقي الوصل مع ضيفه الأهلي السعودي، ضمن «الجولة الثانية»، من «دوري أبطال آسيا للنخبة»، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد زعبيل، في مواجهة من «العيار الثقيل» بمسيرة «الإمبراطور» بالبطولة، التي يدخلها بدوافع كبيرة لحصد نتيجة إيجابية، للبناء على افتتاحيته بفوز مهم بهدف على باختاكور الأوزبكي، في الجولة الأولى، حصد بها أول 3 نقاط.
ويرغب الوصل في التمسك بنغمة الانتصارات الآسيوية، لتضميد الجراح المحلية، بعد الخسارة برباعية مقابل هدفين أمام العين، في قمة الجولة الرابعة.
وعمد الجهاز الفني بقيادة الصربي ميلوش، على غسل أحزان الخسارة أمام العين، بعقد اجتماع موسع مع اللاعبين، ومطالبتهم باستخلاص الدروس من المباراة التي غاب خلالها الانضباط التكتيكي عن لاعبيه، والالتزام بالتعليمات الفنية، بالإضافة إلى ارتكاب لاعبي الوسط والدفاع لأخطاء فردية أدت إلى «الضربة الرباعية».
وشدد ميلوش على أهمية التركيز على اللعب بروح قتالية عالية، والسعي لتسجيل هدف مبكر، مع عدم الاندفاع إلى الهجوم من دون حذر، خاصة أن المنافس يملك هجوماً متميزاً ولاعبين محترفين لديهم القدرة على صناعة الفارق، كما أنه حقق فوزاً في بداية مشواره أمام بيرسبوليس الإيراني.
ويرغب الوصل في استعادة ذاكرة ذهاب دور المجموعات بنسخة دوري الأبطال عام 2019، عندما فاز على النصر السعودي بهدف، حيث تفوق «الإمبراطور» على ملعبه في تلك المواجهة.
وإجمالاً واجه الوصل فريقاً سعودياً واحداً في دوري أبطال آسيا، وهو النصر، وفاز 1-0 على أرضه، وخسر 1-3 في الرياض، وبالتالي لم يتمرس على مواجهة الفرق السعودية بشكل عام في المنافسات القارية، بينما يملك الأهلي رصيداً كافياً في مواجهة الفرق الإماراتية بدوري الأبطال، إذ خاض 20 مباراة، حقق خلالها 9 انتصارات، والتعادل 8 مرات، والخسارة في 3 مباريات أمام العين «مباراتين» والوحدة.
ولم يخسر الأهلي في آخر 8 مباريات أمام فرق الإمارات في البطولة، «3 انتصارات و5 تعادلات»، بل واستقبل هدفاً واحداً في كل من مبارياته الست الأخيرة ضد الفرق الإماراتية.
وفي دوري أبطال آسيا، تقابلت أندية الإمارات والسعودية 116 مرة، فاز الأشقاء 53 مرة، مقابل 29 فوزاً لأنديتنا، بينما تعادلت الكفة في 34 مباراة، وسجلت فرقنا 144 هدفاً، واستقبلت 191 هدفاً.
جاهزية ليما
يعول الصربي ميلوش على استعادة فابيو ليما لجاهزيته الكاملة، حيث غاب عن أول مباراة في البطولة بداعي الإصابة، ويحتاج إلى استعادة فورمته الكاملة، والحاسة التهديفية، والخطورة أمام المرمى، بعد العودة من الإصابة الأخيرة، واهتم ميلوش بالجوانب التكتيكية والبدنية في تجهيز الوصل للمباراة المرتقبة، كما أعطى تعليمات مشددة للاعبي الوسط والدفاع، بعدم التقدم إلى الأمام، وترك المساحات الخلفية، من دون رقابة على مفاتيح لعب الأهلي.

الوصل
الأهلي السعودي
دوري أبطال آسيا للنخبة
الإمبراطور
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