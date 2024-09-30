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الرياضة

هدافو الدوريات.. شباب في «البريميرليج».. «شواب في الليجا»

هدافو الدوريات.. شباب في «البريميرليج».. «شواب في الليجا»
30 سبتمبر 2024 11:23

 

عمرو عبيد (القاهرة)
على غرار التغيير المُستمر والدائم في كل مجالات الحياة، تُقدّم قوائم هدافي بطولات الدوري الأوروبية الكُبرى «نموذجاً لافتاً» مع بداية الموسم الحالي، إذ يبدو الهدافون «الشباب» أكثر إصراراً على إزاحة النجوم القدامى، وتغيير «الخريطة التهديفية» في أغلب الدوريات، وخلال الجولات الأولى من أبرز بطولات «القارة العجوز»، كان لـ «الشباب» الكلمة العليا في صدارة الهدافين، مع استثناء وحيد قد يكون «مؤقتاً».
ففي «البريميرليج»، لا صوت يعلو فوق صوت الهدافين «صغار السن»، حيث لا يزال «الصاروخ» إيرلينج هالاند ينطلق بكل قوته في الدوري الإنجليزي، مثلما هو حال فريقه «الخارق» المُسيطر على البطولة منذ 4 سنوات، مانشستر سيتي، وبعدما اقتنص هالاند «الحذاء الذهبي» في آخر موسمين، تصدّر ابن الـ 24 عاماً المشهد مُبكراً بـ 10 أهداف بعد 6 مباريات فقط، وواصل «المفاجأة» كول بالمر مطاردة زميله السابق فوق القمة، مثلما أنهى نُسخة الموسم الماضي، حيث يحتل بالمر «22 عاماً» الوصافة بـ 6 أهداف، ويبدو أن صراعهما سيكون «أكثر إثارة» هذا الموسم، متفوقيْن على صاحب الـ 3 أحذية الذهبية السابقة، «المُخضرم» محمد صلاح «32 عاماً»، الذي أحرز 4 أهداف حتى الآن، ورُبما سيكون من الصعب عليه مطاردة الشابين.
وتظهر «الليجا» كاستثناء وحيد حتى الآن، إذ يحتل «العجوز» روبرت ليفاندوفسكي صدارة المشهد التهديفي بـ 7 أهداف، يليه أيوزي بيريز بـ 6 أهداف، ويبلغ نجم برشلونة من العمر 36 عاماً مقابل 31 لهداف فياريال، وقد تُعطّل الإصابة مسيرة النجم الشاب، كليان مبابي، قليلاً، إلا أن الصراع يبدو «طويلاً» وغير محسوم رغم تصدّر «أصحاب الخبرة» القائمة الإسبانية.
هاري كين يبقى قريباً هو الآخر من مزاحمة أي هدّاف شاب في «البوندسليجا» بالتأكيد، لكن صاحب الـ31 عاماً وجد منافساً «غير متوقع»، هو المصري عمر مرموش «25 عاماً»، لأن نجم فرانكفورت قفز إلى القمة الألمانية برصيد 6 أهداف بعد 5 مباريات، مساهماً في وضع فريقه داخل «دائرة الضوء»، الذي يحتل حالياً المركز الثاني بعد بايرن ميونيخ، بفارق نقطة وحيدة، في الوقت الذي يبتعد فيه هاري كين عن مرموش بفارق هدف وحيد أيضاً.
ويتفوق الشباب وصغار السن على الجميع في «ليج ون»، حيث يحتل برادلي باركولا «22 عاماً» صدارة الهدافين بـ 6 أهداف، يليه كل من ميسون جرينوود «ابن الـ 22» وجوناثان دافيد «24 عاماً» برصيد 5 أهداف، وبالنظر إلى قائمة «توب 10» الخاصة بالهدافين، فإن الغالبية تملك أعماراً أقل من 25 عاماً، باستثناء عثمان ديمبلي، ابن الـ27، بفئة عمرية صغيرة هو الآخر.

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