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الرياضة

سيميوني: من يلقي القداحة يستحق العقاب؟

سيميوني: من يلقي القداحة يستحق العقاب؟
30 سبتمبر 2024 11:40


مدريد (رويترز)
قال دييجو سيميوني، مدرب أتليتيكو مدريد، إن المشجعين الذين ألقوا مقذوفات على الملعب وتسببوا في إيقاف مباراة القمة أمام ريال مدريد لأكثر من 20 دقيقة، تجب معاقبتهم بالإضافة للاعبين الذين شجعوهم على مثل هذا الفعل، وأثناء احتفال لاعبي ريال مدريد بهدف إيدر ميليتاو في الدقيقة 64، ألقت جماهير أتليتيكو مدريد، التي تقع في المدرجات الجنوبية السفلى من الاستاد، مقذوفات باتجاه حارس مرمى الفريق الضيف تيبو كورتوا الذي نبه الحكم وقرر إيقاف المباراة مؤقتا.
وبعد التوقف، أدرك أنخيل كوريا التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.
وقال سيميوني لمنصة داوزن على الإنترنت: «رأيي هو أن الأشخاص الذين ارتكبوا حوادث يجب أن يعاقبهم النادي. نحن لسنا بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص. نحن بحاجة للجماهير التي تساندنا وتدعمنا. إنهم يضرون النادي، لكن كن حذراً: هذا لا يبرر صنع المواقف التي نصنعها نحن الأبطال».
وتابع: «يتعين علينا جميعا أن نساعد. إن الأشخاص الذين ألقوا تلك القداحات ليسوا على صواب. ولكن ربما لا يكون من المفيد أن نعمل نحن، أبطال القصة، على تقويض الناس وشن الهجمات ضدهم واستفزازهم ثم إثارة غضبهم، لا يوجد لدى الناس طريقة أخرى للقيام بذلك بطريقة سيئة، وهذا ليس صحيحاً، ولكن يتعين علينا أيضاً أن نحاول أن نكون هادئين وأن نفهم المواقف، وأن نحتفل بهدف عن طريق الاحتفال به، ولكن ليس عن طريق الاحتفال به من خلال التحديق في المدرجات والهجوم على الجماهير والقيام بالإيماءات... لأن الناس حينها يغضبون».
وأضاف المدرب الأرجنتيني: «بالطبع هذا غير مبرر، لكن الأمر الأولي غير مبرر أيضاً لأنه بخلاف ذلك سنظل ضحايا دائماً. تجب معاقبة من يلقي القداحة ومن يستفز تجب معاقبته أيضاً. بهذه الطريقة لن يكون هناك المزيد من الضحك وأشياء أخرى كهذه، بما أنه لا تتم معاقبتك فمسموح لك بفعل أي شيء». 

 

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