هيدالجو يحقق الفوز في إسبانيا ليقترب من الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

حقق الإسباني أنخيل هيدالجو أول ألقابه في جولة «دي بي ورلد»، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، عقب فوزه في بطولة أثيونا إسبانيا المفتوحة للجولف، المقدمة من مدريد.

وساهم هذا اللقب في منح هيدالجو دفعة كبيرة للتأهل إلى التصفيات الختامية، المقرر أن تقام في الإمارات الشهر المقبل، بعدما تقدم 70 خطوة ليصبح بالمركز 18 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» من رولكس، بإجمالي نقاط هذا الموسم يبلغ 1338 نقطة.

جاء فوز صاحب الـ 26 عاماً، عقب تفوقه على مواطنه جون رام، في الجولات الفاصلة بفارق ضربة واحدة فقط، عقب تساويهما مع نهاية الجولات الأربع الرئيسية بإجمالي 14 ضربة تحت المعدل.

ومع حلول رام في المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في نادي دي كامبو فيا في مدريد، فإنه تقدم بدوره إلى المركز 41 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي «من رولكس»، بإجمالي 865 نقطة.

وفي أبرز النتائج الأخرى، جاء الإنجليزي تومي فليتوود بالمركز الثالث في البطولة الإسبانية، ليقتحم قائمة التوب 10 للعشرة الأوائل في تصنيف «السباق إلى دبي»، بعدما أصبح بالمركز التاسع برصيد 1754 نقطة.

ويعتبر فليتوود من اللاعبين الذين اختاروا الإقامة في دبي رفقة عائلته، إلى جانب إطلاقه أكاديمية لرياضة الجولف في عقارات جميرات للجولف، مع حرصه الدائم على المشاركة في البطولات التي تقام في الإمارات.

ويتواصل العد التنازلي مع التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد، التي تقام بنظام جديد أكثر قوة ومشاركة لنجوم اللعبة، وتحتضنه الإمارات في نوفمبر المقبل، عبر بطولتين على التوالي وهما بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، وتقام من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً وتقام من 14 إلى 17 نوفمبر أيضاً، في حدثين متتاليين.

وتضم روزنامة جولة دي بي ورلد للجولف هذا الموسم 44 بطولة في 24 دولة حول العالم.

يذكر أن بطولة إسبانيا المفتوحة، أقيمت ضمن سلسلة «باك 9»، إذ يشهد الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد يشهد إقامة بطولات ضمن سلسات دولية لكل سلسلة هويتها الخاصة في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار، قبل أن يختتم الموسم في الإمارات.