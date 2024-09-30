ريال مدريد وأتلتيكو.. «ديربي العار» يخطف الأنظار!

عمرو عبيد (القاهرة)

لم يتعلق الأمر بانتهاء «ديربي مدريد» بنتيجة التعادل 1-1 بين الجارين، أو بحجم الإثارة التي غابت عن كثير من فترات المباراة بسبب التحفظ من جانب كليهما، وظهرت قرب النهاية فقط، لكن التغطية الصحفية الأوروبية للمواجهة بين «الريال» و«الأتليتي» ذهبت كلها في اتجاه لقطات الشغب والتراشق بين جماهير «الروخي بلانكوس» ولاعبي «الملكي»، وكذلك الشد والجذب بين عناصر الفريقين.

وربما للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، خرج عنوان غلافي صحيفتي «سبورت الكتالونية» و«أس المدريدية» بنفس المعنى، «التعادُل والإحراج» أو «التعادُل المُحرج»، وتناولت جميع الصحف الإسبانية الأحداث التي صاحبت توقف المباراة بسبب إلقاء بعض الأشياء داخل الملعب، وانقسمت بعضها حسب توجهاتها بين إلقاء اللوم على الجماهير، وبين اتهام الحارس كورتوا باستفزاز مدرجات «الأتليتي» عقب تقدم «الميرنجي» بهدف، ثار حوله الجدل أيضاً، حيث كتب البعض أن فينيسيوس جونيور ألقى بنفسه أرضاً دون ملامسة مع لو نورماند، وهو الخطأ الذي أسفر عن هدف التقدم، وبعدها زادت الاحتكاكات اللفظية بين البرازيلي ولاعبي أتلتيكو مدريد، الذين اتهموه بـ«التمثيل» وإشعال غضب الجماهير، حتى لحظة خروجه للتبديل قرب نهاية المباراة.



وبين تصريحات سيميوني «الواضحة» حول دور كورتوا في اشتعال الأمور داخل ملعب «ميتروبوليتانو»، وكذلك مهاجمته الجماهير التي ألقت «القداحات» وأشياء أخرى، وصفت أغلب صحف أوروبا المشهد بـ«العبثي» و«العار» و«الفوضوي»، حيث كتبت «بيلد» الألمانية أن ما حدث يُعد «فضيحة» بكل المقاييس، لكن «استفزاز» كورتوا كان «الشرارة» التي فجّرت الوضع، وتعتقد «كيكر» أن أتلتيكو اقتنص نقطة من فم الريال بعد تلك الأحداث، التي أنهت المباراة بصورة «ثقيلة»، ولم تختلف كلمات «دير شبيجل» في وصف أحداث اللقاء، لكنها ركّزت أيضاً على الإثارة الكروية التي شهدتها الدقائق الأخيرة من الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع.

«الديربي الحزين»، هكذا جاء تعليق صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، وقالت إن المباراة الساخنة انتهت بطريقة متوترة للغاية، بعد أحداث من الفوضى أجبرت الحكم على إيقاف المباراة، في حين أشارت مواطنتها «ليكيب» إلى التكافؤ والندية والحذر الذين شهدتهم المباراة من جانب الطرفين، وهو ما أسفر عن التعادل، لكن على المشجعين إدراك خطورة تكرار مثل هذه الأمور لاحقاً!

ووصفت «لا جازيتا» الإيطالية المباراة بـ«ديربي العار»، حيث كتبت أن مباراة مدريد الكُبرى تم تدميرها بسبب تلك المشاهد المؤسفة، بينما عنونت «كورييري ديللو سبورت» تقريرها بقولها «كوريا أوقف الريال»، وأشارت بالطبع إلى الأحداث وكتبت أن «الفوضى» ضربت الديربي في مشهد لن يُنسى أبداً، بينما أكدت «أبولا» البرتغالية أن كيساً من فضلات الكلاب وجد طريقه نحو أرضية الملعب في اتجاه الحارس كورتوا، ووصفت «ريكورد» الأحداث بقمة إثارة الجدل، بينما نعتتها الصحف الإنجليزية بـ«الجنون الكامل».