بعد أحداث الشغب من الجماهير.. ديربي مدريد يُسجل 9 أرقام قياسية



معتز الشامي (أبوظبي)

سجل ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال، الذي جمع الطرفين مساء أمس الأحد، على ملعب «سيفيتاس ميتروبوليتانو»، وانتهى بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الثامنة من الليجا، 13 رقماً تاريخياً، في مباراة شهدت أحداث شغب أدت لتوقف أحداثها بقرار من الحكم لمدة تجاوزت 20 دقيقة، قبل العودة مجدداً إلى استئناف اللعب بعد الدقيقة 68 والتي شهدت لاحقاً خطف أتليتكو هدف التعادل في الدقيقة 90+6 عن طريق أنخل كوريا.

وبهذه النتيجة فرط الريال في فرصة تقليل الفارق مع برشلونة في صدارة الليجا، واستغلال خسارة الأخير أمام أوساسونا بنفس الجولة، ليرفع الملكي رصيده للنقطة 18 خلف البارسا المتصدر برصيد 21 نقطة، فيما يصل الأتليتي للنقطة 16 في المركز الثالث.

وإليكم أرقاماً تاريخية من ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال كالتالي:

1- البرازيلي رودريجو يصل للمباراة الـ 150 مع ريال مدريد بالليجا في الديربي.

2- ريال مدريد يحقق سلسة 40 مباراة متتالية من دون خسارة في كل المسابقات بعد التعادل.

3- بات السلوفيني يان أوبلاك أكثر حارس أستقبل أهداف (41 هدف) في تاريخ ديربي أتلتيكو والريال.

4 - في الدوريات الخمس الكبرى لا يوجد لاعب صنع أهدافاً حتى الآن أكثر من فينيسيوس جونيور (5 أهداف)، بعد أسيست هدف التقدم للريال في الديربي بأقدام مواطنه إيدير ميليتاو.

5 - البرازيلي فينيسيوس صنع هدفه السادس هذا الموسم بالدوري الإسباني وهدفه السابع بكل المسابقات مع ريال مدريد.

6 - البرازيلي إيدير ميليتاو سجل هدفه الثامن بالليجا مع ريال مدريد من مجموع 114 مباراة بالبطولة، منذ انضمامه من بورتو البرتغالي، بينما سجل البرازيلي إيدير ميليتاو 12 هدفاً خلال (165) مباراة لعبها بقميص ريال مدريد بكل المسابقات.

6 - أنطوان جريزمان خاض مباراته رقم 500 في الدوري الإسباني مع كل الأندية التي لعب لها بالليجا، مقسمين ما بين 141 مع ريال سوسيداد، 74 مع برشلونة، 285 مع أتلتيكو مدريد، وأصبح الفرنسي أنطوان جريزمان، هو اللاعب الرابع عشر الذي يصل لإنجاز الـ 500 مباراة في تاريخ الدوري الإسباني، وثاني لاعب غير إسباني بعد ليونيل ميسي صاحب الـ 520 مباراة، كما يعد جريزمان أول لاعب فرنسي في التاريخ يصل لـ 500 مباراة بالدوري الإسباني.

7 - أنخل كوريا أكثر من سجل تاريخياً كلاعب بديل في الليجا برصيد 23 هدفاً، بالتساوي مع ألفارو موراتا ووالتر باندييني، فيما يتصدر الترتيب الثنائي خوليو ساليناس وستيواني بـ 28 هدفاً لكل منهما، ثم ميسي وخوليو دي باولا برصيد 27 هدفاً لكل منهما، ويتبقى للأرجنتيني كوريا 6 أهداف من أجل الانفراد بالقائمة.

8- أنخل كوريا أيضاً أصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوريات لم يخسر أي مباراة دوري سجل بها، حيث أحرز في 57 مباراة مختلفة، مقسمة ما بين 47 فوزاً و10 تعادلات.

9 - آخر ديربي بين أتلتيكو والريال انتهى من دون أهداف، كان في نهائي كأس السوبر الإسباني 2020، وانتهى بالنهاية بفوز ريال مدريد، لكن بركلات الترجيح.