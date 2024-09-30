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الرياضة

بعد تعادل الريال وأتلتيكو.. «ديربي الخجل» انتهى لمصلحة برشلونة

بعد تعادل الريال وأتلتيكو.. «ديربي الخجل» انتهى لمصلحة برشلونة
30 سبتمبر 2024 13:53


عمرو عبيد (القاهرة)
تعتقد صحيفة «سبورت» الكتالونية أن «ديربي الخجل»، حسب وصفها، بين الريال وأتلتيكو مدريد، رغم كل أحداثه المؤسفة، انتهى لمصلحة برشلونة، الذي عانى من هزيمة كبيرة «مباغتة» هذا الأسبوع، لكن التعادل بين «فريقي العاصمة» أعاد الأمور إلى «الوضع الآمن» للفريق الكتالوني، حيث يبتعد بصدارة «الليجا» بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، ورغم اعتراضها على القرار التحكيمي الخاص بالهدف الثاني لفريق أوساسونا، خلال مواجهة «البارسا» الأخيرة، إلا أن قرارات تقنية الفيديو «الفار» في أغلب مباريات الدوري بصورة عامة، أسهمت في احتفاظ الفريق بذلك الفارق فوق القمة، ولولاه، لكان «الريال» على بُعد نقطة واحدة فقط منه الآن.
ومن دون «الفار»، لحصد «الريال» نقاط مباراة «الديربي» كاملة، بطريقة «ظالمة» حسب وصف «سبورت»، إذ أن هدف كوريا المتأخر كان صحيحاً، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل «غير الموجود»، لكن تقنية التسلل الحديثة أنصفت «الروخي بلانكوس» وأنقذت برشلونة، بعد التأكد من صحة الهدف واحتسابه، ليقتسم «الجاران» نقاط المباراة، ويتوقف رصيد «الملكي» عند 18 نقطة، بدلاً من 20.
وبحسب تدخلات «الفار» في مباريات «الليجا» بطريقة صحيحة، تراها الصحيفة كذلك، فإن أتلتيكو مدريد يُعد الأكثر تأثراً بتدخلات تقنية الفيديو، ولولاها لتراجع إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة فقط، بدلاً من الـ 16 نقطة الحالية التي منحته المرتبة الثالثة، ومنعت عنه أول خسارة في البطولة، ومن دون «الڨار»، كان أتلتيك بلباو سيقفز إلى المركز الثالث بدلاً منه برصيد 16 نقطة.
الطريف أن الترتيب التالي لم يكن ليتغير في عدم وجود تقنية الفيديو، لكن الفرق الـ 3، مايوركا وفياريال وأوساسونا، ستفقد نقطتين ليصبح رصيد كل منها 14 نقطة، مع الاحتفاظ بالترتيب من المركز الخامس حتى السابع، بينما ستحدث بعض التغييرات في المراكز الأخرى، حيث سيرتفع سيلتا فيجو من المركز العاشر نحو الثامن، برصيد 11 نقطة، وسيتراجع بيتيس إلى المركز التاسع بـ 10 نقاط، في حين يصعد ألافيس إلى المركز العاشر ويتراجع رايو فاليكانو مركزين، من التاسع إلى الـ11، ولن تشهد المراكز المتبقية أي تغييرات، باستثناء تعديلات طفيفة في عدد النقاط، مثل حصول خيتافي على نقطة زائدة ليصبح رصيده 8 نقاط، وهو ما سيحدث مع «متذيل الترتيب»، لاس بالماس، بزيادة رصيده إلى 4 نقاط بدلاً من 3.

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