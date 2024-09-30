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الرياضة

بوجاتشار بطل العالم لسباقات الطريق في سويسرا

بوجاتشار بطل العالم لسباقات الطريق في سويسرا
30 سبتمبر 2024 13:56

زيوريخ (الاتحاد)
توج السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات للدراجات الهوائية، بطلاً للعالم، في منافسات بطولة العالم للطريق التي أقيمت في سويسرا.
وأنهى بوجاتشار (26 عاماً)، مسافة السباق البالغة 273 كم حول زيوريخ في زمن قدره 6 ساعات و27 دقيقة، و30 ثانية، متفوقاً على الأسترالي أوكونور بفارق 34 ثانية، والهولندي ماتيو فان دير بفارق 58 ثانية.
وبهذا الإنجاز، بات بوجاتشار ثالث دراج يتوج بثلاثة ألقاب عالمية في موسم واحد، إذ حقق خلال العام الجاري لقبي طوافي إيطاليا وفرنسا قبل هذا الطواف، وسبقه كل من البلجيكي ايدي ميركس، والأيرلندي ستيفن روش بتحقيق لقبين كبيرين، إضافة إلى بطولة العالم خلال عام واحد.
وقال بوجاتشار، عقب التتويج: «سعادتي لا توصف، لم أتوقع ما حدث، قدمنا موسماً كبيراً وصعباً، أشكر كل زملائي ومن ساعدني في تحقيق ذلك».
وأضاف: «جئت إلى سويسرا من أجل الفوز وخضت تحدياً كبيراً، لكنني لم أستسلم، ووصلت إلى هدفي بمساعدة زملائي في فريق أبوظبي والجهاز الفني».

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النتائج
1- تادي بوجاتشار (سلوفينيا) 6:27:30
2- بن أوكونور (أستراليا) + 34
3- ماثيو فان دير بويل (هولندا) + 58 

فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
سويسرا
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