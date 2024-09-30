1400 مدرب محترف في مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للصحة واللياقة



دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة ميفت برو عن تنظيم فعاليات مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للياقة والصحة البدنية، التجمع الرياضي الأكبر من نوعه الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل في فندق ماريوت، بحضور أكثر من 1400 مشارك، ويتحدث فيه 30 محاضراً من الخبراء الدوليين والمحليين من مختلف دول وقارات العالم يقدمون 80 محاضرة متنوعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله أحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وجريج باوتشر الرئيس التنفيذي لـ «ميفت برو»، ورانيا باوتشر مديرة «ميفت برو»، ورالف وينتز الرئيس العالمي لـ «هايروكس 365»، والخبير والمخترع للعديد من معدات التدريب المبتكرة التي ساهمت في تطوير الأداء الرياضي ومنهجيات التدريب، كما تحدث جيمي توت المدير العام ومدير الحرم الجامعي النيوزيلندي للابتكار والرياضة.

وتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض ما سيقدمه المؤتمر والمعرض من تقنيات وبرامج جديدة وتأثيرها على صحة جميع أفراد المجتمع، ومساهمتها في دعم الاستثمار في مجال الصحة واللياقة البدنية.

وقال أحمد سالم المهري: «يتصدر ميفت برو المشهد الرياضي، ويعد من أهم الفعاليات ليس في دولة الإمارات وحسب، وإنما على مستوى العالم أيضاً من خلال استقطابه لنخبة من المتحدثين العالميين، وكذلك الحرص على تغطية أهم الجوانب وتسليط الضوء على أحدث التجارب الناجحة في مختلف مجالات العمل الرياضي، إن استمرارية تنظيم ميفت برو يؤكد على نجاح الحدث ومواكبته لجميع متطلبات التطور، وكذلك الحرص على المساهمة في الارتقاء بالقطاع الرياضي على مستوى الشركات والعاملين وعلى مستوى الابتكارات أيضًا.

وتقدم جريج باوتشر بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي والجهات الداعمة لتنظيم هذا الحدث وقال: استمرارية هذه الحدث بنجاح على مدار 21 عاماً يؤكد أن دبي تعد مركزاً عالمياً للصحة والعافية، ويواصل هذا الحدث النمو كل عام، وهذه السنة ستشهد مشاركة أكثر من 1400 مشارك من 39 دولة من مختلف دول وقارات العالم، بالإضافة إلى رواد العمل في مجالات اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب، وتقام القمة على مدار 3 أيام حافلة تشمل العديد من الجلسات المتنوعة، حيث سيتم تقديم أكثر من 80 محاضرة من قبل 30 متحدثاً من أفضل المحاضرين في مجال اللياقة والصحة البدنية في العالم، وسيكون من بينهم متحدثون ملهمون وشخصيات مؤثرة عربية، وهو الأمر الذي نسعد بتقديمه كإضافة مميزة في المؤتمر، حيث نسعى إلى زيادة انتشار الوعي في المنطقة بأهمية اللياقة البدنية، وسيكون هناك قاعات مخصصة لهم من أجل أن تصل لهم المفاهيم والمصطلحات الرياضية بكل معانيها، كما سيكون هناك الكثير من رجال الأعمال والشركات الذين يشاركون لتكوين شراكات عمل وتبادل معرفة.