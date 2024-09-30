تتويج «5 نجوم» لفرسان الإمارات في مونديال القدرة

علي الظاهري (سردينيا)

خطف فرسان الإمارات الأضواء في حفل مراسم التتويج في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة بعمر 8 سنوات، بعد احتكارهم الألقاب في جميع منافسات البطولة التي أقيمت لمسافة 120 كلم في جزيرة سردينيا بإيطاليا، بمشاركة نحو 100 فارس وفارسة من 22 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتوج الفارس راشد سعيد ملهوف الكتبي بلقب فئة الفردي في مسك الختام، وحصد فريق الإمارات المكون من سالم حمد ملهوف، سعيد أحمد الشامسي، سعيد سالم المهيري وسيف جمعة بالجافلة، إضافة إلى البطل راشد الكتبي، المركز الأول في منافسات الفرق، كما تسلم البطل الكتبي جائزة أفضل حالة خيل على مستوى البطولة عن الفرس «جيميريفا» التي امتطى صهوتها في المونديال.

ورفرف علم الإمارات في حفل مراسم التتويج بعد عزف السلام الوطني احتفاءً بالأبطال في ختام المونديال، وسط تصفيق حار من الجماهير الحاضرة من إيطاليا ومختلف دول العالم، ليسدل الستار على فعاليات البطولة بإنجاز إماراتي من الطراز الرفيع.

وأشاد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية، بالإنجاز العالمي المميز الذي حققه فرسان الإمارات، الذي يعكس ريادة الإمارات في عالم سباقات القدرة والتحمل، مشيراً إلى أن الفروسية الإماراتية تواصل مسيرتها العالمية المميزة بفضل الدعم والرعاية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «فارس العرب»، إضافة إلى متابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مهنئاً سموهما بمناسبة هذا الإنجاز العالمي.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن الإنجاز ليس بغريب على فرسان الإمارات الذين يواصلون تألقهم في مختلف المحافل والبطولات العالمية، خاصة أن الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً بالانتصارات والإنجازات في سباقات القدرة والتحمل، مشيداً بالأداء البطولي الذي قدمه الفارس راشد الكتبي الحائز على لقب المونديال في فئة الفردي، كما أشاد بجهود جميع الفرسان الذين مثلوا الإمارات خير تمثيل، إضافة إلى فرق العمل التي وقفت وراء تحقيق هذا الإنجاز العالمي.

وأهدى فرسان الإمارات الإنجاز الكبير إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات كافة، وقال البطل راشد الكتبي إنه يشعر بالفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي تحقق باسم الإمارات، وأضاف أن سعادته مضاعفة بعد التتويج لأول مرة في بطولة عالمية، رغم المنافسة القوية التي شهدها السباق في مختلف المراحل، مؤكداً أن الإنجاز العالمي بمثابة حافز كبير لتحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل، لافتاً إلى أن روح الفريق الواحد بين الفرسان المشاركين من أسرار النجاح التي قادت إلى تحقيق الإنجاز العالمي.