الفرنسي جريزمان يعلن الاعتزال الدولي!

باريس (رويترز)

أعلن لاعب الوسط الفرنسي أنطوان جريزمان اليوم اعتزله دولياً، بعد أن كان اللاعب الأكثر أهمية في تشكيلة المدرب ديديه ديشامب طوال عقد من الزمان فاز خلاله بكأس العالم لكرة القدم.

وكان اللاعب (33 عاماً)، الذي عانى في بطولة أوروبا هذا العام، أحد العناصر الرئيسية في نسختي كأس العالم 2018 و2022، إذ حقق المنتخب الفرنسي اللقب في روسيا واحتل المركز الثاني في قطر.

وقال لاعب أتلتيكو مدريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «اليوم، بعاطفة شديدة أعلن اعتزالي اللعب مع منتخب فرنسا، بعد عشر سنوات رائعة ملئية بالتحديات والنجاحات واللحظات التي لا تنسى، حان الوقت لي لأطوي صفحة وأفسح المجال للجيل الجديد. كان ارتداء هذا القميص بمثابة شرف وامتياز».

وكان جريزمان المشهور بلقب «جريزو» كما يطلق عليه زملاؤه والجماهير، أيضاً هداف بطولة أوروبا 2016 عندما تأهلت فرنسا إلى النهائي قبل أن تخسر أمام البرتغال بعد وقت إضافي في استاد فرنسا.

وخاض جريزمان 137 مباراة دولية مع فرنسا سجل خلالها 44 هدفاً، وفرض نفسه كلاعب يجيد الأداء في أكثر من مركز في خط وسط ديشامب، ورغم أن شارة القيادة ذهبت إلى كيليان مبابي بعد اعتزال هوجو لوريس دولياً، كان دائماً صوتاً يستمع له الجميع.

وحقق جريزمان رقماً قياسياً بخوضه 84 مباراة متتالية مع منتخب بلاده، وهو رقم يؤكد مكانته كأكثر لاعب أهمية في آخر عشر سنوات.

وبات جريزمان، الذي كان دائماً ممتناً للمشاركة رغم تلقيه القليل من التقدير، ثاني لاعب بارز في منتخب فرنسا يعتزل دولياً بعد أوليفييه جيرو الهداف التاريخي لفرنسا.

واعتزل جيرو دولياً بعد الهزيمة 1-2 أمام إسبانيا في قبل نهائي بطولة أوروبا هذا العام.

ويحتل جريزمان، الذي ساعد فرنسا أيضاً في الفوز بدوري الأمم الأوروبية 2021، المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الفرنسي، وشارك في أكثر من 500 مباراة بالدوري الإسباني مع ريال سوسيداد وأتلتيكو وبرشلونة، وفي هذا الموسم، أحرز ثلاثة أهداف في تسع مباريات بكافة المسابقات مع أتلتيكو.