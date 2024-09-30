الإثنين 30 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفجيرة 96» بطل جائزة باسيليكاتا «إكس كات»

«الفجيرة 96» بطل جائزة باسيليكاتا «إكس كات»
30 سبتمبر 2024 16:13

باسيليكاتا (الاتحاد)
رفرف علم الإمارات عالياً في منصة التتويج مع ختام منافسات جائزة باسيليكاتا الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات»، الجولة الثالثة من بطولة العالم 2024، والتي جرت أحداثها في إيطاليا، بمشاركة 10 زوارق عالمية، بنجاح الزورق «الفجيرة 96» بقيادة الثنائي الإيطالي روساريو وجوسيبي دي كولا، في الفوز باللقب، وحصول «فيكتوري 7» بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، على المركز الثاني في السباق الرئيسي الثاني، الذي شمل 12 لفة قطعها البطل في 20:23:89 دقيقة، متقدماً على صاحب المركز الثاني بفارق زاد عن 3 ثوانٍ.
وحصل زورق الفجيرة على 35 نقطة جديدة، رفعت رصيده في سباق بطل الموسم إلى 155 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر زورق «السويد سويكات 2»، والذي أنهى السباق في المركز الثالث مضيفاً 26 نقطة جديد لرصيده ليصبح 192 نقطة، بينما عزز فيكتوري موقفه في الترتيب العام مضيفاً 30 نقطة جديدة رفعت رصيده إلى 137 نقطة.

أخبار ذات صلة
ألمانيا تجمع أبطال «مونديال 2014»
«فرسان الإمارات» أبطال «مونديال إيطاليا» للخيول الصغيرة للقدرة
بطولة العالم لزوارق الإكس كات
الفيكتوري
إيطاليا
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أسعار الوقود لشهر أكتوبر في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر أكتوبر في الإمارات
اليوم 09:47
فضيتان لمنتخب شباب الجولف في ختام «عربية تونس»
الرياضة
فضيتان لمنتخب شباب الجولف في ختام «عربية تونس»
اليوم 18:15
برعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «نافس»
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «نافس»
اليوم 18:05
دوري هوكي الجليد ينطلق غداً بمشاركة 6 فرق
الرياضة
دوري هوكي الجليد ينطلق غداً بمشاركة 6 فرق
اليوم 17:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©