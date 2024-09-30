«الفجيرة 96» بطل جائزة باسيليكاتا «إكس كات»

باسيليكاتا (الاتحاد)

رفرف علم الإمارات عالياً في منصة التتويج مع ختام منافسات جائزة باسيليكاتا الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات»، الجولة الثالثة من بطولة العالم 2024، والتي جرت أحداثها في إيطاليا، بمشاركة 10 زوارق عالمية، بنجاح الزورق «الفجيرة 96» بقيادة الثنائي الإيطالي روساريو وجوسيبي دي كولا، في الفوز باللقب، وحصول «فيكتوري 7» بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، على المركز الثاني في السباق الرئيسي الثاني، الذي شمل 12 لفة قطعها البطل في 20:23:89 دقيقة، متقدماً على صاحب المركز الثاني بفارق زاد عن 3 ثوانٍ.

وحصل زورق الفجيرة على 35 نقطة جديدة، رفعت رصيده في سباق بطل الموسم إلى 155 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر زورق «السويد سويكات 2»، والذي أنهى السباق في المركز الثالث مضيفاً 26 نقطة جديد لرصيده ليصبح 192 نقطة، بينما عزز فيكتوري موقفه في الترتيب العام مضيفاً 30 نقطة جديدة رفعت رصيده إلى 137 نقطة.