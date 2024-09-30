«أبيض الشاطئية» يواجه السعودية وألمانيا وإنجلترا في «نيوم الدولية»

دبي (الاتحاد)

أسفرت قرعة النسخة الثالثة لبطولة كأس نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية، عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات السعودية وألمانيا وإنجلترا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البرازيل وإسبانيا واليابان والصين.

تُقام البطولة في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل.

وكان «أبيض الشاطئية» قد حصد برونزية النسخة الثانية للبطولة التي أقيمت في شهر أكتوبر 2023، بعدما فاز على منتخب إسبانيا بخمسة أهداف مقابل أربعة، بعدها خسر أمام منتخب البرازيل بثمانية أهداف مقابل ثلاثة، ونجح في تحقيق الفوز على منتخب تركيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتغلب على نظيره المنتخب الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في ختام المنافسات.