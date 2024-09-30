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الرياضة

كارايوفا الروماني ينشر هدف «بيبي بني ياس» في الوحدة

كارايوفا الروماني ينشر هدف «بيبي بني ياس» في الوحدة
30 سبتمبر 2024 17:30

علي معالي (أبوظبي)
قدم نادي كارايوفا الروماني التهنئة للاعبه الأرجنتيني خوان باوزا والملقب بـ «بيبي» والمُعار إلى نادي بني ياس من كارايوفا، حيث قام النادي الروماني الذي يلعب في الدرجة الثانية بنشر فيديو على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للهدف الذي سجله اللاعب باوزا بعد نزوله إلى أرض الملعب في مباراة فريقه ضد الوحدة في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث سجل «بيبي» هدف التعادل 2-2 في الدقيقة 64، وبعد 5 دقائق فقط من نزوله لأرض الملعب بدلاً من أرنود لوزامبا.
ونقل النادي الروماني الهدف عن قناة أبوظبي الرياضية، وكتب تعليقاً: «سجل خوان باوزا مرة أخرى لبني ياس، وعادل النتيجة، وأدرك التعادل لفريقه من ركلة حرة رائعة، تهانينا بيبي».
ويعتبر هدف باوزا (28 عاماً) هو الثالث في مشواره مع «السماوي» حتى الآن، حيث سجل في مرمى عجمان في المباراة التي انتهت للسماوي 3-1 في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل هدفه الأول في مرمى الجزيرة في الجولة الأولى من الدوري.
وقد تمت إعارة خوان باوزا لمدة عام واحد مع خيار الشراء بشكل دائم لنادي بني ياس، بحسب النادي الروماني، وتم نقل باوزا هذا الصيف كارايوفا إلى السماوي، وكان الأرجنتيني في صفوف كارايوفا منذ 2021، قادماً من سيكسيريدا الروماني 
وبدأ باوزا مشوار الكروي مع يونيدا وكولون وجيمناسيا بالأرجنتين، قبل الانتقال إلى جورنيك زابجي البولندي موسم 2019-2020، ثم انتقل بعدها للدوري الروماني بفريق سيكسيريدا لمدة موسمين قبل اللعب لفريق «إف سي يو كرايوفا»، ثم الانتقال إلى «السماوي».
في الموسم السابق لعب 26 مباراة مع كارايوفا بالدوري سجل خلالها 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة، وفي جميع المواسم التي قضاها مع كارايوفا سجل 17 هدفاً و20 تمريرة حاسمة في 87 مباراة.

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