دوري «الألعاب الإلكترونية» ينطلق مارس 2025

معتصم عبدالله (دبي)

كشف اتحاد الرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع ITW Universe، النقاب عن إطلاق النسخة الأولى من «دوري الألعاب الإلكترونية (EGL)، الدوري الجديد للرياضات الإلكترونية، والذي من المقرر أن يغير قواعد اللعبة، مع انطلاق النسخة الأولى في مارس 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي بدبي، بحضور سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وفيفك شاندرا رئيس شركة ITW Universe، ونعيم خان رئيس قسم الالعاب الإلكترونية بالشركة، وحمد قاسم رئيس لجنة الفعاليات والمسابقات باتحاد الرياضات الإلكترونية.

وشهد المؤتمر عبد الله حسن محيوه، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، وعبد العزيز الحصان، مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة، المدير التنفيذي للمركز.

وكشف الاتحاد، عن تفاصيل النسخة المرتقبة ل دوري الألعاب الإلكترونية (EGL)، والتي تشمل ألعاباً متعددة الأنواع ومبنية على الامتيازات، ومن المتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 4 آلاف لاعب، من أنحاء العالم، وينافس في الدوري أفضل المواهب من ألعاب MOBA وFPS وسباقات السيارات وغيرها، إلى جانب التصفيات المفتوحة لفئة اللاعبين الناشئين.

وعبر سعيد الطاهر الأمين العام للاتحاد، عن سعادته بإطلاق منافسات دوري الألعاب الإلكترونية (EGL)، بالتعاون مع ITW، والذي يسهم بشكل فعال في اكتشاف المواهب المحلية، ودعم المنتخبات الوطنية، وقال: الدوري الجديد يمثل منصة لاكتشاف المواهب، على صعيد استقطاب اللاعبين من مختلف الفئات العمرية والمستويات المهارية، لإبراز قدراتها في بيئة تنافسية.

وأشار الطاهر إلى أن الدوري المستحدث، يدعم تطوير مهارات اللاعبين، وأوضح: دوري EGL يدعم تطوير المهارات للاعبين المواطنين من خلال البيئة التنافسية عالية المستوى، وتحسين الأداء الفردي والجماعي من خلال التنافس المباشر مع أفضل المواهب المحلية والدولية.

وأضاف: «يدعم دوري EGL، جهود اتحاد الرياضات الإلكترونية، في تنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية بمشاركة أفضل المدربين، والخبراء في المجال، بما يسهم في صقل مهارات اللاعبين وتوجيههم بشكل احترافي»، لافتاً إلى أن المنافسة توفر أرضية خصبة لاختيار أفضل العناصر للمنتخبات الوطنية، وتسهم في تعزيز الاحترافية للاعبين المواطنين عبر الجوائز المالية وفرص الرعاية.

وأكد الأمين العام للاتحاد، على أهمية الدوري الجديد للرياضات الإلكترونية، في زيادة الوعي بالرياضات الإلكترونية، وتوسيع قاعدة المشاركة والاهتمام الإعلامي والجماهيري، بما يدعم استراتيجية الاتحاد في تطوير القاعدة باللاعبين الموهوبين ودعم المنتخبات الوطنية بقدرات جديدة ومميزة.