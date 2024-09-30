العين والغرافة.. «طموحات دخول السباق» في «النخبة»

معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل فريق العين مباراته المرتقبة أمام الغرافة القطري عند العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، على استاد ثاني بن جاسم بالدوحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بطموحات كبيرة في «الحسم» والعودة بالعلامة الكاملة، ليرفع «الزعيم» حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، رصيده من النقاط إلى الرقم 4، بعد افتتاح المشوار في البطولة بتعادل إيجابي أمام السد القطري، ليدخل مبكراً حسابات سباق الصدارة.

وتأتي المواجهة القطرية الثانية على التوالي في البطولة للعين، في ظل الرغبة الكبيرة لدى بطل آسيا في «التعويض» أمام فريق قطري، حيث يعد الغرافة هو خامس فريق قطري يلعب ضده العين في مسيرته بدوري أبطال آسيا، بينما خاض البنفسج سابقاً 17 مباراة ضد الفرق القطرية في دوري الأبطال، فاز في 6 وخسر في 7 وتعادل في 4، لكنه يتساوى تهديفياً بتسجيله ل32 هدفاً واستقبال مثلها.

وتشهد الأرقام التاريخية للعين أمام الأندية القطرية تحدٍ آخر، حيث لم يحقق العين الفوز في آخر 6 مباريات ضد الفرق القطرية في دوري أبطال آسيا (تعادل 2 وخسر 4) وآخر فوز حققه كان في 2018 (4-1 ضد الريان).

ويسعى كريسبو مدرب العين لكسر تلك «العقدة» بتحقيق فوز تأخر كثيراً أمام الفرق القطرية، لاسيما وأن الفريق منتشٍ خلال الفترة الأخيرة بعد الفوز العريض بسداسية مقابل هدفين على أوكلاند سيتي في كأس القارات للأندية، بالإضافة للفوز محلياً على الوصل في مباراة قمة الجولة الرابعة الخميس الماضي برباعية مقابل هدفين.

وحرص كريسبو على علاج السلبيات الدفاعية التي ظهرت في أداء العين، رغم القوة الهجومية الضاربة التي تؤثر على منافسيه، حيث يسعى لتطويرها في المواجهة المرتقبة مساء اليوم مع اللعب بحذر دفاعي وتكتيكي، كما شهدت التدريبات الأخيرة لـ «الزعيم»، التركيز على نقل الكرات سريعاً في الثلث الأخير للملعب، بالإضافة لتحرك لاعبي الوسط لتشكيل الضغط العالي أمام المنافس وحامل الكرة في أي مكان بالملعب.

ويغيب عن العين في اللقاء المرتقب مساء اليوم كل من لابا كودجو، ومحمد عباس وعيسى خلفان بداعي الإصابة وحاجتهم لمزيد من التأهيل، بينما يتوقع أن يلعب سفيان رحيمي وكاكو وسيجوفيا من بداية اللقاء على طرفي الملعب وفي العمق الهجومي مع مساندة هجومية من ماتياس بالاسيوس، فضلاً عن عودة يحيى نادر، الذي تعافى من الإصابة، ولكن يبقى الدفع به في المباراة المرتقبة مساء اليوم في يد الجهاز الفني.

وعلى الجانب الآخر يلعب الغرافة بقوته الضاربة، لاسيما بعد الهزيمة القاسية في افتتاح مشواره بالبطولة بثلاثية نظيفة أمام استقلال طهران الإيراني، وإجمالاً خاض الغرافة 14 مباراة ضد الفرق الإماراتية في دوري أبطال آسيا، فاز في 7 وخسر في 4 وتعادل في 3.