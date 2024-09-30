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الرياضة

الشارقة والوحدات.. الانفراد بصدارة «الثالثة» في «الأبطال 2»

الشارقة والوحدات.. الانفراد بصدارة «الثالثة» في «الأبطال 2»
1 أكتوبر 2024 00:45

علي معالي (أبوظبي)
قمة عربية مثيرة يشهدها استاد خالد بن محمد بالإمارة الباسمة، عندما يلتقي الشارقة مع الوحدات الأردني عند الساعة الثامنة مساء اليوم، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2، حيث يبحث كل فريق عن تحقيق الانتصار للانفراد بالصدارة في منافسات المجموعة الثالثة، وذلك بعد أن حقق كلاهما الانتصار، الشارقة على استقلال دوشانبي الطاجيكي 1-0، والوحدات على سباهان الإيراني 2-1، باستاد عمان الدولي.
الطموحات كبيرة لدى الفريقين لمواصلة الصدارة، حيث يسعى الملك الشرقاوي، تحت قيادة الروماني كوزمين أولاريو، إلى الحفاظ على المرحلة الإيجابية التي يعيشها الفريق بصدارته لقمة دوري أدنوك للمحترفين بـ 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية في المسابقة.
ويعيش «الملك» بالفعل مرحلة فنية عالية المستوى، بشهادة كل المراقبين الكرويين، حيث تحضر المتعة الكروية حالياً عندما تشاهد الشارقة في أرض الملعب، ونجح الفريق في أن يعود من طاجيكستان بالنقاط كاملة بعد مباراة جيدة أمام الاستقلال، وهو ما جعل جماهير الفريق تعيش على أمل مواصلة «الحُلم الآسيوي»، ويتواجد بصفوف الشارقة هذا الموسم مجموعة من اللاعبين أصحاب الكفاءات العالية، سواء من الكبار ومنهم كايو لوكاس، وعادل الحوسني وشاهين عبدالرحمن، وخالد الظنحاني، وفراس بالعربي، إضافة إلى مجموعة متميزة من الشباب بقيادة لوان بيريرا وعثمان كمارا وجيليرمي بيرو وكاتانيتش، ولدى كوزمين قوة هجومية متميزة وقدرات فنية عالية لدى مجموعة كبيرة من اللاعبين في خطي الوسط والهجوم.
وفي المقابل فإن المدرب الأردني رأفت علي يعتمد بشكل كبير خارج ملعبه على الجانب الدفاعي، حيث لعب أمام الفريق الإيراني بطريقة 5- 4- 1، وخطف الفوز المهاجم السنغالي أوسينو جوي وإبراهيم صبرا والكاميروني آلان أكونو، ويحتل الوحدات المركز الرابع في ترتيب الدوري المحلي برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، خلف المتصدر الرمثا والحسين إربد، والأهلي (13 نقطة)، وللوحدات مباراة مؤجلة.
وهذه المباراة هي الأولى للشارقة ضد الوحدات بدوري أبطال آسيا، وكذلك ضد فريق أردني، ولكن سبق للوحدات أن التقى مع 3 أندية إماراتية وهي الوحدة والوصل وشباب الأهلي، وخسر الفريق الأردني في المواجهات الثلاث بأرقام كبيرة، وكانت المرة الأولى ضد فريق الوصل في 1992 وفاز عليه «الإمبراطور» ذهاباً وإياباً في دور الـ 16 بنتيجة 4-0، و3-1، وفي 2017 نجح فريق الوحدة في أن يحقق انتصاراً عريضاً على الوحدات بثلاثية نظيفة في التصفيات التأهيلية الثالثة، على استاد آل نهيان بالوحدة، وفي 2023 نجح شباب الأهلي في الفوز 3- 0 أيضاً على استاد راشد بدبي بالدور التمهيدي.
وفي هذه الموقعة يخطط أبناء الإمارة الباسمة إلى تأكيد جدارة الأندية الإماراتية على فريق الوحدات صاحب الجماهيرية الكبيرة في بلاده.
ويتصدر فريق الوحدات ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق عدد الأهداف أمام الشارقة، في حين بقي رصيد سباهان والاستقلال خالياً من النقاط.

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