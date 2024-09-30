الإثنين 30 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دوري هوكي الجليد ينطلق غداً بمشاركة 6 فرق

دوري هوكي الجليد ينطلق غداً بمشاركة 6 فرق
30 سبتمبر 2024 17:53


أبوظبي (وام)
تنطلق غداً منافسات النسخة الخامسة عشرة من دوري الإمارات لهوكي الجليد، للموسم الرياضي 2024 - 2025، بمشاركة 6 فرق محلية، وقال اتحاد الرياضات الشتوية إن المنافسات تبدأ غداً بمباراة فريقي «مايتي كملز» و«وايت بيرز» على صالة التزلج في «دبي مول».
وتقام المنافسات في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، وصالة ألعاب «هيلي» بمدينة العين، وصالة «سبورتس سوسايتي» بدبي، وصالة التزلج بدبي مول، بمشاركة فرق «ستورمز أبوظبي»، و«ذيبز العين»، و«مايتي كملز دبي»، و«جالاكسي»، و«شاهين»، و«وايت بيرز».
ويدير مباريات الدوري نخبة الحكام من حاملي شارة اتحاد الرياضات الشتوية، والاتحاد الدولي لهوكي الجليد.
وقال هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، إن الاتحاد وفر الترتيبات الفنية كافة والخبرات الإدارية لتكون النسخة الـ 15 ناجحة ومميزة، بهدف الحفاظ على نمو اللعبة وتطورها لدعم المنتخبات الوطنية.

أخبار ذات صلة
بطولة الاتحاد لهوكي الجليد تنطلق 5 أكتوبر في العين
أبوظبي للرياضات الجليدية يدشن موسمه الجديد
هوكي الجليد
دوري هوكي الجليد
اتحاد الرياضات الجليدية
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أسعار الوقود لشهر أكتوبر في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر أكتوبر في الإمارات
اليوم 09:47
فضيتان لمنتخب شباب الجولف في ختام «عربية تونس»
الرياضة
فضيتان لمنتخب شباب الجولف في ختام «عربية تونس»
اليوم 18:15
برعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «نافس»
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «نافس»
اليوم 18:05
دوري هوكي الجليد ينطلق غداً بمشاركة 6 فرق
الرياضة
دوري هوكي الجليد ينطلق غداً بمشاركة 6 فرق
اليوم 17:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©