دوري هوكي الجليد ينطلق غداً بمشاركة 6 فرق



أبوظبي (وام)

تنطلق غداً منافسات النسخة الخامسة عشرة من دوري الإمارات لهوكي الجليد، للموسم الرياضي 2024 - 2025، بمشاركة 6 فرق محلية، وقال اتحاد الرياضات الشتوية إن المنافسات تبدأ غداً بمباراة فريقي «مايتي كملز» و«وايت بيرز» على صالة التزلج في «دبي مول».

وتقام المنافسات في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، وصالة ألعاب «هيلي» بمدينة العين، وصالة «سبورتس سوسايتي» بدبي، وصالة التزلج بدبي مول، بمشاركة فرق «ستورمز أبوظبي»، و«ذيبز العين»، و«مايتي كملز دبي»، و«جالاكسي»، و«شاهين»، و«وايت بيرز».

ويدير مباريات الدوري نخبة الحكام من حاملي شارة اتحاد الرياضات الشتوية، والاتحاد الدولي لهوكي الجليد.

وقال هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، إن الاتحاد وفر الترتيبات الفنية كافة والخبرات الإدارية لتكون النسخة الـ 15 ناجحة ومميزة، بهدف الحفاظ على نمو اللعبة وتطورها لدعم المنتخبات الوطنية.