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الرياضة

فضيتان لمنتخب شباب الجولف في ختام «عربية تونس»

فضيتان لمنتخب شباب الجولف في ختام «عربية تونس»
30 سبتمبر 2024 18:15


تونس (وام)
فاز منتخب شباب الجولف تحت 18 سنة بالمركز الثاني في ختام منافسات البطولة العربية بتونس. وتوج منتخبنا الوطني المؤلف من اللاعبين ريان أحمد، ومحمد سكيك، ونايل شراط بميداليتين فضيتين على مستوى الفرق والفردي، خلال المنافسات التي أقيمت من 21 إلى 29 سبتمبر بمشاركة 10 دول.
وجاءت الفضية الأولى لمنتخبنا في منافسات الفرق محققاً 438 ضربة، بينما حصد اللاعب ريان أحمد فضية الفردي محققاً 215 ضربة بفارق 4 ضربات عن المغربي يوسف الهالي الفائز بالمركز الأول، وجاء زميله محمد سكيك خامساً محققاً 223 ضربة، ونايل شراط تاسعاً محققاً 238 ضربة.
وحصد منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 سنة الذي ضم اللاعبين محمد ثابت وعبدالله درويش وعبدالله سالمين، المركز السادس في منافسات الفرق محققاً 486 ضربة. وجاء محمد ثابت لاعب منتخبنا الأصغر سناً بفئته، في المركز الـ 13 في منافسات الفردي، وزميله عبدالله درويش في المركز الـ 17 وعبدالله سالمين بالمركز الـ 18.

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