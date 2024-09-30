كوزمين: التركيز مفتاح الشارقة لتجاوز الوحدات في آسيا



علي معالي (الشارقة)

أكد الروماني كوزمين أولاريو مدرب فريق الشارقة لكرة القدم صعوبة مباراة الوحدات الأردني في دوري أبطال آسيا 2، قائلاً: «الوضع مختلف بين الوحدات واستقلال طاجيكستان، ولدي معلومات كافية عن الفريق الأردني وهو يعيش حالة فنية إيجابية للغاية، ويسير بشكل جيد سواء على المستوى المحلي في دوري بلاده، وعلى المستوى القاري بالفوز أيضاً في الجولة الأولى على سيباهان».

قال كوزمين: «المنافس الأردني فريق منظم والبطولة بشكل عام يتواجد فيها فرق ذات مستوى جيد من آسيا والخليج، وبالتالي فإن المنافسة فيها صعبة على الجميع، أطلب من لاعبي فريقي الاستمرار في حالة التركيز والنسق والحفاظ على الإصرار والعزيمة التي ظهرنا عليها مؤخراً في المباريات السابقة سواء على المستوى المحلي أو الآسيوي».

وتابع: نستعيد في مباراة الغد الثنائي عادل الحوسني في حراسة المرمى وماجد راشد في خط الوطس بعد انتهاء فترة الإيقاف، وهناك مراكز معينة نعتمد فيها سياسة التدوير، وأماكن أخرى يصعب فيها تطبيق هذه السياسة، لكن بشكل عام لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين.

وعندما سئل كوزمين عن نوعية اللاعب الأجنبي القادم وهل يعلم عنه شيئاً رد قائلا: تقدمت باحتياجات الفريق إلى الإدارة وأنتظر منهم تلبية ما تم طلبه حتى نستطيع السير للأمام بشكل جيد.

ورفض كوزمين القول بأن المباراة ضد الوحدات هي اختبار حقيقي قائلاً: كل مباريات آسيا صعبة، وكذلك على المستوى المحلي كل المباريات مهمة وقوية.