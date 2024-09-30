الريسي: تتويج الإمارات بلقب مونديال القدرة دافع لمزيد من الإنجازات



أبوظبي (وام)

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، أن تتويج فرسان الإمارات بذهبيتي الفرق والفردي في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة في إيطاليا أمس، وتحقيق اللقب الخامس في تاريخ مشاركة الإمارات في البطولة، يمثل دافعاً كبيراً نحو المزيد من الإنجازات العالمية، لتأكيد ريادة الإمارات في الفروسية.

وتوجه الريسي بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على دعم سموهم الكبير لرياضة الفروسية وسباقات القدرة، ما كان له أكبر الأثر في استدامة التميز لفرسان دولة الإمارات في المنافسات العالمية، والصعود إلى منصات التتويج.

كما أعرب عن شكره إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية على متابعته لمشاركة فريق الإمارات في بطولة العالم بإيطاليا، وجميع الاستحقاقات، والفعاليات القارية، والدولية، مشيداً بجهود الاسطبلات ومحمد السبوسي مدرب اسطبلات «M7» وبقية الكوادر الفنية في تجهيز فرسان الإمارات والخيول للحدث العالمي.

وأثنى على الأداء المميز لفرسان وأبطال دولة الإمارات في البطولة ووجودهم في مراكز المنافسة على الصدارة، وإظهار الروح العالية للفوز باللقب الخامس في تاريخ المشاركة بهذه البطولة، وسط منافسة قوية بمشاركة 81 فارساً وفارسة من 22 دولة. وقدم رئيس الاتحاد التهنئة إلى أبطال الإمارات الفارس راشد سعيد حمد الكتبي الفائز بلقب الفردي، والفائزين بلقب الفرق وهم الفرسان سالم حمد ملهوف، وراشد سعيد الكتبي، وسعيد أحمد الشامسي، وسعيد سالم المهيري، وسيف جمعة بالجافلة.

وأعلن الريسي استمرار البرامج التطويرية في الاتحاد بالتعاون مع جميع الشركاء والأندية، وتبني المبادرات التي تستهدف الارتقاء برياضة الفروسية، والعمل على رفع قدرات الفرسان وتمكينهم من الوصول إلى أفضل المستويات التنافسية.