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الرياضة

هل يواجه مبابي شقيقه إيثان في دوري الأبطال؟

هل يواجه مبابي شقيقه إيثان في دوري الأبطال؟
30 سبتمبر 2024 19:26


مدريد (أ ف ب)
عاد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي إلى تشكيلة فريقه ريال مدريد الإسباني لرحلته إلى ليل لمواجهة فريقها المحلي الأربعاء في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وظهر اسم قائد المنتخب الفرنسي الذي كان من المقرر أن يغيب عن المنافسات لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، وفقًا للعديد من وسائل الإعلام الإسبانية، بسبب إصابة في فخذه الأيسر تعرض لها الأسبوع الماضي في مباراة في الليجا ضد ديبورتيفو ألافيس، وحرمته من خوض الديربي أمام أتلتيكو مدريد الأحد، في القائمة الرسمية التي أرسلها نادي مدريد الاثنين على حسابه «إكس».
وأكد نادي مدريد أن مبابي سيسافر إلى ليل مع زملائه، وأنه سيكمل جزءاً من التدريب الجماعي الثلاثاء لمعرفة ما إذا كان قادراً على اللعب ومواجهة شقيقه الصغير إيثان لاعب ليل.

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