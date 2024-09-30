كريسبو: جاهزون لمواجهة الغرافة ومهمتنا ليست سهلة



الدوحة (الاتحاد)

أعرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، عن سعادته بالعودة إلى قطر التي أمضى فيها لحظات جيدة، مبدياً في الوقت نفسه اعتزازه بتواجد فريقه ضمن أندية «النخبة» في قارة آسيا بوصفه بطلاً لدوري الأبطال الموسم الماضي، موضحاً: «ندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة أمام فريق جيد يضم في صفوفه عناصر مميزة، غير أننا العين الفريق البطل وجاهزون لمواجهة الغد مع الاحترام لطموحات المنافس».

وتعليقاً على سؤال حول مواجهة الغرافة بوصف فريقه بطلاً للقارة، قال: «في عالم كرة القدم لا توجد مباراة سهلة فما بالكم بمسابقة دوري الأبطال «النخبة»، لذلك نحن مطالبون بإظهار شخصيتنا القوية وشخصياً سعيد بمواجهة الغرافة وكما ذكرت لكم بأنه فريق جيد ويضم عناصر مميزة من ضمنهم لاعبون كنت أدربهم بالدحيل وكذلك نحن في أفضل وضع وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا».

ورداً على سؤال حول وضع فريقه قبل مواجهة الغرافة بعد التعادل مع السد على أرضه وبين جماهيره، قال: «نحن نحترم كافة منافسينا لاسيما الغرافة ولكن علينا أن نفكر في أنفسنا وأسلوب لعبنا ولا ينبغي الانشغال بالماضي ومواجهة السد أصبحت في حكم الماضي وكنا الأفضل والأقرب للفوز ولكنها انتهت الآن وتركيزنا اليوم منصب على مواجهة جديدة وهدفنا واضح في هذه المسابقة ويكمن في التأهل للمرحلة القادمة».

وعن فرض الرقابة المتوقعة على مفتاح لعب فريقه سفيان رحيمي أفضل لاعب بدوري الأبطال الموسم الماضي وهداف المسابقة، قال: «لدينا فلسفتنا وفكرتنا الخاصة ونعمل دائماً على إيجاد أفضل الحلول على الأرض، ونثق في قدرات لاعبينا وعقليتهم الاحترافية التي تمكنهم من إيجاد أفضل الحلول في مواجهات كل التحديات».

إيريك: جئنا إلى قطر من أجل الفوز

الدوحة (الاتحاد)

قال لاعب العين، إيريك جورجونيس، أن دوري أبطال آسيا للنخبة، لا تعترف بلغة التوقعات، لذلك نحن مطالبون كفريق مؤلف من جهاز فني وإداري ولاعبين وجماهير على إظهار أفضل ما لدينا في جميع التحديات، الأمر الذي يجسد واقع المنافسة القوية للأندية الأبطال، ونحن جئنا إلى قطر من أجل العودة بالنقاط الثلاث مع الاحترام لفريق الغرافة القطري.

وعن الضغوط التي يواجهها فريقه في دوري الأبطال بالنسخة الحالية، قال: «من الطبيعي أن نواجه ضغوطاً أكبر بوصفنا البطل المتوج بلقب النسخة الماضية وبالطبع نحن نخوض التحدي في أقوى مسابقة للأندية الأبطال على مستوى القارة ولكننا جئنا إلى هنا لنؤكد بأننا الأفضل في قارة آسيا ونمثل الإمارات بصورة مشرفة ونسعد جماهيرنا».