«تيفو هوجان».. استقبال جمهور الوصل أمام الأهلي السعودي

معتصم عبدالله (دبي)

استقبلت جماهير الوصل، لاعبي فريقها بتيفو خاص قبل انطلاق مباراة فريقه أمام ضيفه الأهلي السعودي، على ملعب زعبيل في دبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات مرحلة الدوري «منطقة الغرب» في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وحمل التيفو الذي نفذته جماهير «الإمبراطور»، صورة نجم المصارعة الحرة الاستعراضية على مر تاريخها، الأميركي هولك هوجان، والذي قال عن نفسه في وقت سابق أنه «أقوى رجل، ولا يخاف حتى الوحوش المفترسة»، في إشارة إلى المواجهة بين قطبي دبي وجدة في المحفل الآسيوي.

وكان الوصل فاز في الجولة الأولى على باختاكور الأوزبكي 1-0 في طشقند، في حين فاز الأهلي على بيرسيبوليس الإيراني 1-0 في جدة.

وتقام «الجولة الثالثة» من منافسات منطقة الغرب يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، حيث يلتقي الوصل مضيفه الغرافة القطري في الخور، فيما يحل الأهلي السعودي ضيفاً على الريان في الدوحة، ويلعب في بقية المباريات الشرطة مع باختاكور في كربلاء، والسد مع بيرسيبوليس في الدوحة، والعين مع الهلال في العين،، ويوم والاستقلال مع النصر في طهران.

وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في منطقة الغرب لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ16.