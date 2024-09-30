مدرب برشلونة: 10 دقائق تكفي دي يونج أمام يونج بويز



برشلونة (أ ف ب)

أعرب المدرب الألماني لنادي برشلونة الإسباني هانزي فليك عن سعادته بعودة لاعب وسطه الدولي الهولندي فرينكي دي يونج للمشاركة في مواجهة يونج بويز السويسري الثلاثاء في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

ويعتقد فليك أن دي يونج البالغ من العمر 27 عاماً والغائب عن الملاعب منذ أبريل الماضي بسبب إصابة في الكاحل، مستعد للعب مرة أخرى.

وقال في مؤتمر صحفي الاثنين: «من المهم جداً بالنسبة لنا أن نكون قادرين على الاعتماد على فرينكي، سواء لمدة خمس أو عشر دقائق».

واضاف «سلوك فرينكي ممتاز، إنه منخرط ومستعد لمساعدة الفريق، كنا بحاجة لوجوده. سيكون جاهزاً، ليس للعب 45 دقيقة، ولكن 20 أو 10 دقائق، وهذا سيكون جيداً بالنسبة بشكل كبير».

ويعاني النادي الكاتالوني، الساعي الى استعادة توازنه قارياً عقب خسارته أمام موناكو الفرنسي 1-2 في الجولة الأولى، من غيابات كثيرة في صفوفه بسبب الإصابة بينهم داني أولمو وجافي والأوروجوياني رونالد أراوخو.

ولا يزال برشلونة، الفائز بالمسابقة القارية خمس مرات، يحاول العودة إلى القمم الأوروبية، بعد وصوله إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ أربعة مواسم العام الماضي، حيث خرج بقسوة على يد باريس سان جرمان الفرنسي.

ووعد المدرب السابق لبايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا قائلاً «الفريق، وأنا كمدرب، نريد الفوز في كل مباراة، وأنا مقتنع بأننا نستطيع القيام بذلك. نحن نعمل بشكل جيد، ونتدرب بجد، ونلعب كرة قدم جيدة، ومسلية، وإذا كان يتعين علينا أن نكسب احترام خصومنا أكثر، سنفعل ذلك».