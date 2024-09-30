الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب برشلونة: 10 دقائق تكفي دي يونج أمام يونج بويز

مدرب برشلونة: 10 دقائق تكفي دي يونج أمام يونج بويز
30 سبتمبر 2024 21:22


برشلونة (أ ف ب)
أعرب المدرب الألماني لنادي برشلونة الإسباني هانزي فليك عن سعادته بعودة لاعب وسطه الدولي الهولندي فرينكي دي يونج للمشاركة في مواجهة يونج بويز السويسري الثلاثاء في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.
ويعتقد فليك أن دي يونج البالغ من العمر 27 عاماً والغائب عن الملاعب منذ أبريل الماضي بسبب إصابة في الكاحل، مستعد للعب مرة أخرى.
وقال في مؤتمر صحفي الاثنين: «من المهم جداً بالنسبة لنا أن نكون قادرين على الاعتماد على فرينكي، سواء لمدة خمس أو عشر دقائق».
واضاف «سلوك فرينكي ممتاز، إنه منخرط ومستعد لمساعدة الفريق، كنا بحاجة لوجوده. سيكون جاهزاً، ليس للعب 45 دقيقة، ولكن 20 أو 10 دقائق، وهذا سيكون جيداً بالنسبة بشكل كبير».
ويعاني النادي الكاتالوني، الساعي الى استعادة توازنه قارياً عقب خسارته أمام موناكو الفرنسي 1-2 في الجولة الأولى، من غيابات كثيرة في صفوفه بسبب الإصابة بينهم داني أولمو وجافي والأوروجوياني رونالد أراوخو.
ولا يزال برشلونة، الفائز بالمسابقة القارية خمس مرات، يحاول العودة إلى القمم الأوروبية، بعد وصوله إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ أربعة مواسم العام الماضي، حيث خرج بقسوة على يد باريس سان جرمان الفرنسي.
ووعد المدرب السابق لبايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا قائلاً «الفريق، وأنا كمدرب، نريد الفوز في كل مباراة، وأنا مقتنع بأننا نستطيع القيام بذلك. نحن نعمل بشكل جيد، ونتدرب بجد، ونلعب كرة قدم جيدة، ومسلية، وإذا كان يتعين علينا أن نكسب احترام خصومنا أكثر، سنفعل ذلك». 

أخبار ذات صلة
الوصل يخسر أمام الأهلي السعودي بثنائية في «النخبة»
هل يواجه مبابي شقيقه إيثان في دوري الأبطال؟
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
برشلونة
فرينكي دي يونج
هانسي فليك
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أمطار غزيرة وبرد على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي
علوم الدار
أمطار غزيرة وبرد على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي
اليوم 19:10
وزارة الخارجية المصرية
الأخبار العالمية
مصر تستنكر استهداف مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم
اليوم 23:47
الرياض
الأخبار العالمية
السعودية تدين وتستنكر استهداف مقر سفير دولة الإمارات في السودان
اليوم 23:27
جو بايدن يتحدث خلال فعالية في البيت الأبيض
الأخبار العالمية
بايدن يدعو إلى هدنة في لبنان
اليوم 23:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©