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الرياضة

الوصل يخسر أمام الأهلي السعودي بثنائية في «النخبة»

الوصل يخسر أمام الأهلي السعودي بثنائية في «النخبة»
30 سبتمبر 2024 22:10

 
معتصم عبدالله (دبي)

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خسر الوصل أمام ضيفه الأهلي السعودي 0-2، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على استاد زعبيل في دبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات مرحلة الدوري «منطقة الغرب» في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، وهي المواجهة القارية الأولى بين قطبي دبي وجدة في «أبطال آسيا».
سجل أهداف الأهلي السعودي، الجزائري رياض محرز في الدقيقة 3، والبرازيلي روجر إيبانيز في الدقيقة 38، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، مقابل بقاء الوصل بثلاث نقاط.
وكان الوصل فاز في الجولة الأولى على باختاكور الأوزبكي 1-0 في طشقند، في حين فاز الأهلي على بيرسيبوليس الإيراني 1-0 في جدة.
وفاجأ الأهلي السعودي، مضيفه الوصل بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، بواسطة الجزائري رياض محرز، مستفيداً من كرة طولية للمدافع البرازيلي روجر إيبانيز خلف دفاع الوصل، استحوذ عليها محرز بناجح قبل أن يضعها بهدوء بيسراه في المرمى.
وعاد محرز قبل نهاية الشوط الأول، ليصنع كرة الهدف الثاني للأهلي من ركلة ركنية، حولها المدافع البرازيلي روجر إيبانيز داخل مرمى الحارس خالد السناني في الدقيقة 38. 
وسعى الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل في الشوط الثاني، لتعديل أوضاع الفريق بالدفع بالثلاثي سياكا، أداما ديالو، وعبدالرحمن صالح، ليتحسن المردود الهجومي للأصفر بشكل أكبر دون أن ينجح في الوصول لمرمى الحارس عبدالرحمن الصانبي.
شهدت الدقائق الأخيرة مشاركة ثنائي الوسط علي سالمين وطحنون الزعابي ضمن تشكيلة الوصل، في الوقت الذي نجح فيه الضيوف الحفاظ على نظافة الشباك، وحصد النقاط الثلاث بالفوز 2-0 بفضل هدفي الشوط الأول. 
وتقام «الجولة الثالثة» من منافسات منطقة الغرب يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، حيث يلتقي الوصل مضيفه الغرافة القطري في الخور، فيما يحل الأهلي السعودي ضيفاً على الريان في الدوحة، ويلعب في بقية المباريات الشرطة مع باختاكور في كربلاء، والسد مع بيرسيبوليس في الدوحة، والعين مع الهلال في العين، ويوم والاستقلال مع النصر في طهران.
وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثمان الأولى في منطقة الغرب لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ16.

فريق الوصل
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الأهلي السعودي
دوري أبطال أوروبا
الكرة السعودية
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