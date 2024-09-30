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الرياضة

«اتحاد الدراجات» يوقع اتفاقية «شراكة فرنسية»

خلال توقيع الاتفاقية
1 أكتوبر 2024 01:24

زيوريخ (وام)

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وقع اتحاد الدراجات اتفاقية شراكة، مع نظيره الفرنسي تمتد لأربع سنوات، بهدف تعزيز التعاون الرسمي بين الدولتين فيما يخص أنشطة رياضة الدراجات.
جاء التوقيع على هامش حضور رئيسي الاتحادين بطولة العالم للدراجات التي أقيمت في مدينة زيوريخ بسويسرا.
حضر التوقيع كل من المهندس منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، والدكتور ياسر الدوخي، الأمين العام للاتحاد، وميشال كالو رئيس الاتحاد الفرنسي للدراجات.
وأكد المهندس منصور بوعصيبة أن الاتفاقية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين الاتحادين من خلال تشكيل لجنة مشتركة تبحث سبل التطوير، وتبادل الخبرات.

اتحاد الدراجات
الإمارات
فرنسا
بطولة العالم للدراجات
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