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الرياضة

«لوف مي» بطل كأس الوثبة في بولندا

«لوف مي» بطل كأس الوثبة في بولندا
1 أكتوبر 2024 01:24

عصام السيد (أبوظبي)

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«لوف مي» بطل كأس الوثبة في بولندا
7 خيول في كأس الوثبة بمضمار ويندسور الملكي

تُوِّج المهر الواعد «لوف مي دو لا سيري» لمصطفى تيكا، بإشراف أي لاسكوسكي، وقيادة إي زامودين أولو، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، والذي أقيم بمضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو، تحت مظلة النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتأتي إقامة سباقات المهرجان، دعماً وتشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.
وخصص كأس الوثبة ستاليونز جائزة كحيلانا الأول لمسافة 2000 متر للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست على الجوائز المالية البالغة 5 آلاف يورو، وجاء السباق متكافئاً بين صاحبي المركزين الأول والثاني في السباق الذي جمع 7 خيول.
ودخل «لوف مي دو لا سيري» إلى السباق، بعد أن فاز في سباقه الأول، وجاء ثانياً في سباقه الثاني، وقدم أداء مميزاً بعد تنافس بضراوة مع وصيفه «لارجو وينش» بقيادة أس فاسيونوف، قبل أن يتفوق عليه بفارق 0,75 طول، مسجلاً زمناً قدره 2:18:20 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث بفارق 7 أطوال المهرة «المأمونية» بقيادة كي كرزيبوسكي.
ويتضمن المهرجان، سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

كأس الوثبة ستاليونز
سباق كأس الوثبة ستاليونز
بولندا
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