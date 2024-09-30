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الرياضة

مباراتان في ختام «التصفيات التمهيدية» للكأس

مباراتان في ختام «التصفيات التمهيدية» للكأس
1 أكتوبر 2024 01:24

أبوظبي (الاتحاد)‬‬‬‬

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تختتم اليوم التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى، المؤهلة إلى الدور الأول للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، بإقامة مباراتي حتا والظفرة على استاد حمدان بن راشد، والحمرية ودبا على ملعب الأول بالشارقة، في الدور نصف النهائي للتصفيات، والمؤهل لدور الستة عشر، إلى جانب 14 نادياً تمثل «دوري أدنوك للمحترفين».
وكان الرباعي الظفرة ودبا وحتا والحمرية، تأهلوا إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات التمهيدية، بفوز «فارس الظفرة» على ضيفه يونايتد 1-0، و«النواخذة» أمام مضيفه مصفوت 2-0، و«الإعصار» على حساب الجزيرة الحمراء 3-0، فيما تفوق الحمرية على الفجيرة 2-0.
ويستضيف المتأهل الأول من التصفيات التمهيدية لأندية الأولى بني ياس، ويستقبل المتأهل الثاني العين، ضمن مواجهات دور الستة عشر، والتي تشهد أيضاً مواجهات الوصل «حامل اللقب» مع الوحدة، العروبة والجزيرة، البطائح وكلباء، الشارقة والنصر، عجمان وخورفكان، وشباب الأهلي ودبا الحصن.
وأقيمت أدوار التصفيات التمهيدية للبطولة الأغلى، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في الدور الأول، وربع النهائي، وصولاً إلى نصف النهائي المقرر اليوم، ويتأهل الناديان الفائزان في «نصف النهائي»، إلى دور الـ 16، لينضما إلى فرق أندية «دوري أدنوك للمحترفين» الـ 14.
وحدد اتحاد الكرة في وقت سابق، أيام 17 و18 و19 أكتوبر موعداً لمباريات دور الستة عشر في «البطولة الأغلى»، وتُقام المنافسات بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ 16 حتى المباراة النهائية، فيما تقام قرعة كل دور على حدة، ويقام دور الـ 16 على ملعب أحد طرفي المباراة، فيما تجرى بقية الأدوار على ملاعب محايدة، والمباراة النهائية على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

التصفيات التمهيدية
دوري الدرجة الأولى
كأس رئيس الدولة
حتا
الظفرة
الحمرية
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