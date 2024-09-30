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الرياضة

«أبيض الشباب».. غياب «آسيوي» للمرة الثالثة على التوالي!

«أبيض الشباب».. غياب «آسيوي» للمرة الثالثة على التوالي!
1 أكتوبر 2024 01:24

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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«أبيض الشباب».. غياب «آسيوي» للمرة الثالثة على التوالي!
«أبيض الشباب» والكويت.. صراع الوصافة في «تصفيات آسيا»

أهدر منتخبنا الوطني للشباب، فرصة التأهل لنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، والمقررة بالصين 2025، بتعادله السلبي أمام مضيفه منتخب الكويت على استاد عبدالله الخليفة في مشرف، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات.
وشهدت المباراة الثانية، ضمن المجموعة ذاتها، فوز كوريا الجنوبية الرابع على التوالي أمام لبنان 2-1، ليعزز «محاربي التايجوك» صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من الإمارات «الوصيف»، والكويت «الثالث»، و3 نقاط لمنتخب لبنان «الرابع»، في حين بقي رصيد جزر شمال ماريانا خالياً من النقاط.
وحصل منتخب كوريا الجنوبية على بطاقة التأهل المباشر للنهائيات عن المجموعة، في حين فشل «الأبيض» في العبور للنهائيات عبر بوابة أفضل الثواني، باحتلاله المركز التاسع في ترتيب منتخبات «أفضل الثواني» برصيد 4 نقاط، بعد حذف نقاط الفوز أمام جزر شمال ماريانا.
وخاض منتخبنا الوطني للشباب، 4 مباريات ضمن المجموعة الثالثة، فاز في الأولى على لبنان 3-2، وفي الثانية على جزر ماريانا 13-0، وخسر في الثالثة أمام كوريا الشمالية 1-3، قبل التعادل السلبي أمام الكويت في الجولة الأخيرة.
وشملت قائمة المتأهلين لنهائيات كأس آسيا 2025 بالصين، عبر «أفضل الثواني»، منتخبات اليمن، قيرغزستان، أستراليا، تايلاند، والأردن، بجانب متصدري المجموعات العشر سوريا، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، السعودية، كوريا الشمالية، إندونيسيا، إيران، العراق، اليابان، قطر، إضافة إلى منتخب الصين «المستضيف».
ومثل الغياب عن نهائيات نسخة 2025، الثاني على التوالي لـ «أبيض الشباب»، بعد فشله في التأهل لنهائيات النسخة الماضية في أوزبكستان 2023، باحتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة العاشرة، علماً بأن الإلغاء طال نسخة واحدة للنهائيات 2020، وشهدت التصفيات فشل «الأبيض الشاب» في التأهل.
ويعود التأهل الأخير لـ «أبيض الشباب» للنهائيات القارية، إلى نسخة 2018، حيث تأهل المنتخب للنهائيات في 7 مشاركات على التوالي في نسخ 2006، 2008، 2010،  2012، 2014، 2016، 2018، قبل الغياب عن ثلاث نسخ على التوالي «2020 الملغاة، 2023، 2025».
واستعد «أبيض الشباب» لمشوار التصفيات، بحصده وصافة النسخة الثالثة لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم، والتي أقيمت بمدينة الطائف بالسعودية خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 5 يوليو الماضيين، إضافة إلى خوضه 42 مباراة دولية في مختلف المشاركات الودية السابقة، آخرها أمام منتخبات قطر وبولندا وكرواتيا ضمن معسكره الخارجي في كرواتيا مطلع سبتمبر الجاري.

أبيض الشباب
منتخب الشباب
كأس آسيا للشباب
بطولة آسيا للشباب
تصفيات كأس آسيا للشباب
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