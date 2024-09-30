قدوس يدعم صفوف «النمور» بـ«الخبرة الإنجليزية»

فيصل النقبي (كلباء)

أعلنت شركة كلباء لكرة القدم، التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الإيراني سامان قدوس، الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق برينتفورد الإنجليزي، والذي يمتلك خبرة ميدانية كبيرة ويحل بديلاً للسلوفاكي فيليب كيش، الذي تعرض لإصابة تحرمه من مواصلة المشوار مع الفريق خلال الفترة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين.

يلعب قدوس جناحاً هجومياً وصانع ألعاب، ووُلد في السويد في 6 سبتمبر 1993، وبدأ مسيرته الكروية في الدوري السويدي، قبل أن ينضم إلى نادي أميان الفرنسي في الدوري الفرنسي، كما لعب لنادي برينتفورد الإنجليزي في الدوري الإنجليزي الممتاز. على الصعيد الدولي، اختار قدوس تمثيل منتخب إيران بدلاً من السويد، حيث كان مؤهلاً للعب لكلا المنتخبين، وشارك مع منتخب إيران في بطولات دولية عدة، بما في ذلك كأس العالم 2018.