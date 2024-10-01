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الرياضة

دوري أبطال أوروبا.. «الإمارات» تُحول «حلم جيرونا» إلى حقيقة بعد 54 عاماً

دوري أبطال أوروبا.. «الإمارات» تُحول «حلم جيرونا» إلى حقيقة بعد 54 عاماً
1 أكتوبر 2024 09:56

مراد المصري (أبوظبي)
تعيش جيرونا، إحدى المدن الإسبانية الصغيرة التي لا يتخطى عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة، حدثاً استثنائياً، تحقق بفضل المشروع الإماراتي الرياضي الأنجح في العالم، وهو مجموعة السيتي الكروية، مع احتضان ملعب مونتيليفي الخاص بفريق النادي أول مباراة في دوري أبطال أوروبا في تاريخه بعد نحو 54 عاماً على افتتاحه في أغسطس 1970، وذلك مع لقاء جيرونا مع ضيفه فينورد الهولندي «الأربعاء»، في لقاء يتطلع أن يكون الأكثر تميزاً بالنظر لأهميته.
وكان جيرونا من الفرق التي صارعت في المسابقات الإسبانية قبل الصعود للمرة الأولى إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في عام 2017، ورغم الهبوط بعد عامين، استمر مشروع مجموعة السيتي الكروية برؤية ثاقبة، ساهمت في عودة الفريق مرة أخرى إلى «الليجا» في عام 2022، ومن ثم تحقيق حلم التأهل الأوروبي بعد 94 عاماً من تأسيس النادي، ولعل الأبرز في نجاح هذه الرؤية أنها تحققت بصرف مالي قليل نسبياً، مع التركيز الأكبر على الاستثمار في المواهب الصاعدة وأكاديمية الفريق، والتعاقدات المدروسة بشكل جيد للاعبين يقدمون الخبرة، بقيادة المدرب ميتشل الذي يعشق أسلوب الكرة الهجومية.
ولا تعتبر هذه أول مباراة في دوري أبطال أوروبا تشهدها المدينة، ولكنها أول مباراة في أي مسابقة أوروبية على الإطلاق، وذلك بعد التأهل التاريخي لجيرونا لهذه المسابقة في الموسم الماضي الذي زاحم فيه كبار «الليجا»، حتى أنه دخل طرفاً في معادلة الصراع على اللقب الذي حمسه ريال مدريد في نهاية المطاف.
ويأمل الفريق الكتالوني في انتزاع النقاط الثلاث بعد خسارته في الجولة الافتتاحية بصعوبة خارج الديار أمام باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل، وبغض النظر عن النتيجة أمام فينورد، سيكون هذا يوماً تاريخياً لنادي جيرونا والمدينة بأكملها، التي ستعيش أجواء احتفالية انطلقت منذ الآن.
لم يحقق جيرونا نفس النجاح في بداية هذا الموسم كما فعل في الموسم الماضي، إلا أنه يواصل تقديم أداء جيد، وسيتطلع إلى منح جماهيره انتصاراً سيكون شهيراً لحصد الفرحة في أول مشاركة في بطولة أوروبية.
سيكون الملعب ممتلئاً بالجماهير، حيث يشعر مشجعو الفريق الكتالوني بالحماس الكبير، إلا أنه بحسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اضطر النادي إلى تقليص سعته قليلاً للمباريات الأوروبية، لذا أجرى جيرونا قرعة لتحديد الأعضاء القادرين على الحضور والاستمتاع بهذه المباراة الأوروبية.

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