«أبوظبي للشراع الحديث» يشارك في «أسبوع المصنعة» بعُمان

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد فريق أبوظبي للشراع الحديث للمشاركة في النسخة الثالثة عشرة من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، الذي سيقام في سلطنة عُمان، حيث تعد هذه البطولة واحدة من أهم الأحداث الرياضية الإقليمية في رياضة الشراع، ويطمح الفريق الإماراتي إلى تقديم أداء متميز يعكس تطور مهاراته وخبراته عبر البطولة، التي تستمر حتى يوم 8 أكتوبر الجاري.

ويشارك فريق أبوظبي بنجومه في فئة الإلكا ماجد المرزوقي، ومروة الحمادي، واليازية الحمادي، وعمر قنديل وجميعهم سيشاركون في فئة الإلكا 4، في حين تشارك كاميليا القبيسي وعثمان الحمادي في فئة الإلكا 6، ويشارك في فئة الإلكا 7 كل من محمد الحمادي وحمزة إسماعيل، كما يشارك في فئة الأوبتيمست كل من خليفة الرميثي وزايد الحوسني وذياب المهيري وعبد الله يحيى.

ويهدف فريق أبوظبي من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق مراكز متقدمة والمنافسة على الألقاب، فضلاً عن تطوير الخبرات الفنية لأعضاء الفريق، من خلال الاحتكاك بأفضل الفرق العالمية المشاركة. كما ستتيح هذه التجربة للفريق فرصة تعزيز جاهزيته للمنافسات المستقبلية، وتقديم صورة مشرفة للرياضة البحرية الإماراتية على المستوى الإقليمي والدولي.

من جهته أكد سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن المشاركة في أسبوع المصنعة هو فرصة كبيرة للوقوف على أداء وتطور الفرق المشاركة باسم الإمارات خاصة بعد المشاركات الدولية المختلفة خلال الصيف الماضي وقال: نحن فخورون بمشاركة فريق أبوظبي للشراع الحديث في أسبوع المصنعة للبحار الشراعية ونرى أن مثل هذه البطولات توفر فرصة كبيرة لاكتساب الخبرات والتعلم من الفرق الدولية المشاركة، إلى جانب المنافسة على المراكز الأولى لتحضير الفريق لهذه البطولة كان مكثفاً ومركزاً على تحسين الأداء الفني والاحتكاك بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ونأمل أن نحقق نتائج طيبة تعكس جهودنا وتطلعاتنا، خاصة مع آخر منافسة خاضتها فرقنا في بطل الإمارات للشراع الحديث قبل أيام.

ومن المتوقع أن يشهد أسبوع المصنعة للبحار الشراعية منافسات حماسية بين الفرق الدولية، في ظل التحديات المناخية والمائية الفريدة التي تتميز بها السواحل العمانية خاصة أن المشاركين حاضرين من تسع دول هي الإمارات، سلطنة عمان، الكويت، السعودية، قطر، العراق، سنغافورة، تايلاند والهند، وبرقم يصل إلى 100 بحار في كل الفئات.