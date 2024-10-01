«سيدات أبوظبي الرياضي» يصل الصين استعداداً للتحدي الآسيوي

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت بعثة نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة إلى مدينة ووهان الصينية، التي تحتضن تصفيات المرحلة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2024 - 2025، بعد رحلة استغرت أكثر من 20 ساعة من مطار دبي الدولي.

ويبدأ ممثل الكرة الإماراتية والعربية مشواره الآسيوي الجديد عصر يوم بعد غدٍ الخميس بلقاء فريق نادي جامعة ووهان جيانجدا الصيني، مستضيف تصفيات المجموعة، وذلك باستاد مركز هانكو في ووهان، الذي يتسع لنحو 30 ألف متفرج، وستكون المباراة الثانية أمام فريق هيونداي ستيل ريد إينجلز الكوري الجنوبي يوم الأحد المقبل، ويختتم الفريق مشواره في التصفيات بلقاء فريق صباح الماليزي، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

وكانت بعثة الفريق قد ضمت 35 فرداً برئاسة ديما الإبراهيم مديرة الفريق، بجانب المدير الفني سارة حسنين والطاقم الفني المعاون، وشهدت اختيار 23 لاعبة لتلك المشاركة بتغير طفيف في تشكيلة الفريق، خلال تصفيات المرحلة الأولى، التي أقيمت في ضيافة نادي النصر السعودي بالرياض بسبب بعض الإصابات.

وفور وصول البعثة لمدينة ووهان عن طريق مدينة جوانزو، خلد الفريق لراحة قصيرة، ثم أجرى تدريباً خفيفاً لفك العضلات، والتأقلم على الطقس والتوقيت الزمني الجديد لإقامة مباريات المجموعة.

وتشهد تلك المرحلة من التصفيات الآسيوية مشاركة 12 نادياً للسيدات في القارة، تسعى للفوز بأول لقب على الإطلاق في دوري أبطال آسيا، وذلك عندما تنطلق مرحلة المجموعات في عده مدن آسيوية، بعد أن تم تقسيم الأندية المشاركة على ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة أندية تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مباراة واحدة، خلال الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر، حيث سيكون السباق محتدماً من أجل تأمين إحدى بطاقات التأهل إلى ربع نهائي النسخة الافتتاحية.