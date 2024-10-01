هنريكي وكمارا يدعمان خورفكان أمام الوصل

فيصل النقبي (خورفكان)

بات البرازيلي بيدرو هنريكي، والغيني أحمدو كمارا جاهزين تماماً للعب مع خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن تم التعاقد معهما مؤخراً لدعم صفوف الفريق.

يلعب بيدرو هنريكي في مركز المهاجم، حيث قدم من الدوري الصيني، ولم يسبق له أن خاض أي تجربة خليجية من قبل، ولم يتسن له المشاركة في اللقاء السابق أمام كلباء بسبب عقوبة الإيقاف المستكملة عليه من الدوري الصيني، لكن الجهاز الفني قد أشركه في مباريات تحت 23 سنة، حيث قدم مستويات جيدة، وسجل هدفاً للفريق في تلك المباراة، ليعلن عن جاهزيته التامة لقيادة خط هجوم الفريق في الجولة المقبلة.

أما الغيني أحمدو كمارا، فقد تم قيده في قائمة المقيمين، وهو يمتاز بالبنية الجسمانية الجيدة، ويعتبر إضافة لخط وسط الفريق.

وبدأ المدرب الروماني دانييل إيسايلا التجهيز للقاء الوصل القادم في الدوري، خاصةً أن الفريق تعرّض لخسارة مؤلمة أمام كلباء بهدفين نظيفين وتجمّد رصيد الفريق عند النقطة الثالثة، حيث يتطلع المدرب مع لاعبيه لتقديم أفضل المستويات أمام بطل الدوري السابق، والتقدم أكثر في جدول الترتيب والابتعاد عن المراكز الأخيرة.