الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هنريكي وكمارا يدعمان خورفكان أمام الوصل

هنريكي وكمارا يدعمان خورفكان أمام الوصل
1 أكتوبر 2024 11:53

فيصل النقبي (خورفكان)
بات البرازيلي بيدرو هنريكي، والغيني أحمدو كمارا جاهزين تماماً للعب مع خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن تم التعاقد معهما مؤخراً لدعم صفوف الفريق.
يلعب بيدرو هنريكي في مركز المهاجم، حيث قدم من الدوري الصيني، ولم يسبق له أن خاض أي تجربة خليجية من قبل، ولم يتسن له المشاركة في اللقاء السابق أمام كلباء بسبب عقوبة الإيقاف المستكملة عليه من الدوري الصيني، لكن الجهاز الفني قد أشركه في مباريات تحت 23 سنة، حيث قدم مستويات جيدة، وسجل هدفاً للفريق في تلك المباراة، ليعلن عن جاهزيته التامة لقيادة خط هجوم الفريق في الجولة المقبلة.
أما الغيني أحمدو كمارا، فقد تم قيده في قائمة المقيمين، وهو يمتاز بالبنية الجسمانية الجيدة، ويعتبر إضافة لخط وسط الفريق.
وبدأ المدرب الروماني دانييل إيسايلا التجهيز للقاء الوصل القادم في الدوري، خاصةً أن الفريق تعرّض لخسارة مؤلمة أمام كلباء بهدفين نظيفين وتجمّد رصيد الفريق عند النقطة الثالثة، حيث يتطلع المدرب مع لاعبيه لتقديم أفضل المستويات أمام بطل الدوري السابق، والتقدم أكثر في جدول الترتيب والابتعاد عن المراكز الأخيرة.

أخبار ذات صلة
«تيفو هوجان».. استقبال جمهور الوصل أمام الأهلي السعودي
كارايوفا الروماني ينشر هدف «بيبي بني ياس» في الوحدة
خورفكان
الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
منتخب اليابان ينضم إلى «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
منتخب اليابان ينضم إلى «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:28
طحنون بن زايد يهنئ شركة Meta على إصدار 3.2 Llama وإطلاق 3S Quest وعرض Orion
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ شركة Meta على إصدار 3.2 Llama وإطلاق 3S Quest وعرض Orion
اليوم 12:23
"تسلا" تتيح نظام القيادة الذاتي لسيارات سايبرترك
التعليم والمعرفة
"تسلا" تتيح نظام القيادة الذاتي لسيارات سايبرترك
اليوم 12:14
منتخب «الرياضات الجوية» بطل العالم للقفز بالمظلات
الرياضة
منتخب «الرياضات الجوية» بطل العالم للقفز بالمظلات
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©