منتخب «الرياضات الجوية» بطل العالم للقفز بالمظلات

دبي (الاتحاد)

حصد منتخب الرياضات الجوية كأس بطولة العالم للقفز بالمظلات والتزحلق على الماء، بعد أن انفرد بصدارة الترتيب العام برصيد 2188.954 نقطة واحتل المركز الأول بجدارة لينال كأس البطولة والميداليات الذهبية، وسط مشاركة عشرة منتخبات من أقوى منتخبات العالم وأمهر القافزين على الإطلاق، فيما حل منتخب فرنسا في المركز الثاني، محققاً 2021.759 نقطة، ونال فضية البطولة، وتلاه في المركز الثالث منتخب أستراليا برصيد 1940.072 نقطة، لينال برونزية البطولة، ثم جاء المنتخب الإيطالي رابعاً برصيد 1844.134 نقطة.

ويذكر أن منتخبنا ضم كلاً من عبد الباري قبيسي، وكوميلا ميهاي، ووشان شافير، ولو رنيكاي.

وعلى صعيد الفردي، تألق نجم منتخبنا الوطني عبد الباري قبيسي كعادته وتفوق على نفسة وأقرانه من القافزين، وتصدر المسابقة بجولاتها الثلاث لينال كأس وذهبية بطولة فردي الرجال للتزحلق على الماء، محققاً رصيداً قدره 289.010 نقطة، بعد أن حقق العلامة الكاملة 100 من 100 نقطة في الجولتين الثانية والثالثة وليقفز بنتيجة منتخبنا في الترتيب العام.

وأهدى اتحاد الرياضات الجوية الإنجاز الذهبي الذي حققه منتخبنا إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لدعمه المستمر واللامحدود للرياضة والرياضيين عامة والرياضات الجوية خاصة.

ووجه اتحاد الإمارات للرياضات الجوية الشكر إلى «سكاي دايف دبي»، على تعاونه المثمر والبناء مع الاتحاد وتوفير سبل التدريب والإبداع لقافزينا الرجال والسيدات على حد سواء.