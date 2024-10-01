منتخب اليابان ينضم إلى «أبوظبي جراند سلام» للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

انضم المنتخب الياباني بطل «أولمبياد باريس» 2024، والفائز بالنسخة الماضية لبطولة العالم، إلى قائمة الدول المشاركة في بطولة «أبوظبي جراند سلام» 2024.

وأكدت منتخبات جورجيا، وأذربيجان، وإيطاليا، وفرنسا، ومنغوليا، وألمانيا، وبريطانيا، وأوزبكستان، وهولندا، وأميركا، والمجر، وكندا، ولبنان، مشاركتها في النسخة القادمة من البطولة في أبوظبي، إضافة إلى منتخبنا الوطني، بانتظار تأكيد المشاركة لبقية المنتخبات العالمية.

وتقام البطولة في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن مشاركة المنتخب الياباني بطل أولمبياد باريس 2024، والفائز أيضاً بلقب النسخة الماضية لبطولتي العالم و«أبوظبي جراند سلام»، يمثل إضافة كبيرة لمنافسات البطولة، بمشاركة منتخبات عالمية كبيرة.

من جانب آخر، اطلع محمد بن ثعلوب على آخر استعدادات منتخبنا الوطني في معسكره الحالي بالعاصمة اليابانية طوكيو، استعداداً لبطولة أبوظبي «جراند سلام»، وذلك من خلال اتصال هاتفي مع ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد، مدير البطولة، للوقوف على حالة المنتخب خلال المعسكر الذي يقام في ضيافة جامعة توكاي اليابانية.